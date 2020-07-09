三縣城無望如期進入重啟經濟第二期



大波特蘭地區中的三個縣城在進入重啟第一期後已過21天，照理就可申請進入第二期的重啟。但由於在過去兩星期的新冠確診數字激增，所以州長暫停允許進級。

在周三，麥魯瑪縣縣長卡弗瑞證實這消息，她說，目前的目標不是要快快跑到第二期，而是要將戴口罩和保持距離等措施變得恆常化，直至有疫苗的出現。

本州在7月初連續四天出現單日新增確診過300的情況，分別在2日375宗，3日344宗，4日303宗，5日301宗；這連串的數字一下子就將本州累計的確診病例推至過萬宗。

州至各地方的衛生部門都在密切監察情況，看看國慶日是否會帶來另一浪的確診，估計七月中將會是本州的疫情高峰期。如疫情逆轉，官員就會立即決定第二期重開的細節。

州長在華盛頓縣和卡加瑪士縣重開後，決定也讓麥魯瑪縣進入重開第一期，並將這三縣城絪綁在一起共同進退，所以只要期中一縣未能達到重啟第二期的要求，三個縣城都不能往前行。但目前的情況是，三個縣城都不達到第二期的要求。

衛生官員對三縣城的大量新增確診情況表示擔憂，同時有過多的病例是追蹤不到病源的。官員表示，雖然目前的住院率和死亡率仍是低，但擔心住院率隨時會突然飆高。

三縣的領導層均指出，能否進入另一階段，是要視乎民眾是否願意配合，戴上口罩和保持距離。

據了解，卡加瑪士縣已要求脫離另外兩個縣城，並遞交第二期重開的申請，但遭到拒絕。至於華盛頓縣，該縣政府表示了解疫情並不理想，會專重衛生官員的決定。華盛頓縣衛生部門表示，在二期重開的眾多要求中，該縣只有一項達標。而最困難是病源追蹤，再過去七天，有一半新確診未能追蹤到病源，衛生人員表示，在這方面，三縣的情況相若，而這是控制疫情傳播最重要的一環。

州衛生局今天（8日）公佈的數字：全州新增確診217宗，新增死亡4宗；全州累計確診有10,817宗，死亡有224人。

今天有最多新增確診病例的有：Umatilla 43宗，華盛頓縣31宗，麥魯瑪縣30宗，卡加瑪士縣19宗。