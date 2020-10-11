三歲男孩Aloha家中意外開槍射中頭部離世



週五晚上10點左右，家住Aloha 市的一名3歲男孩James Kenneth Lindquester 在家中意外開槍，射中頭部而重傷死亡。

據華盛頓縣警長辦公室表示，他是在家中睡房的床頭櫃抽屜裡偶然發現了一把槍，然後拿出來就朝自己頭部開了一槍，家人撥打911，小孩被送往醫院，後因傷勢過重在午夜離世。

到場的警員表示，他們見過不少令人傷感的意外，但看到一名只有3歲的兒童發生這樣的事情可以說是最悲痛的事。

警方鼓勵有槍的人士最好將槍鎖起並存放在遠離彈藥的地方，以防止再次發生這種情況。

俄勒岡停止槍組織（Cease Fire Oregon）的彭尼亦提出同樣的意見。他指出，擁有槍支的成年人應要負責任確保槍支安全地支存放好。同時亦應向家中的小孩講述槍的危險，囑附他們當見到槍時，不要碰，要馬上告訴成人。

彭尼更指出，她的組織存有不少槍鎖，可以免費派給有需要的人，但不能郵寄只能送到一些機構或商號，讓他們免費送出。

如果您希望取得槍鎖，可撥電503-451-3630，或到「俄勒岡停止槍組織」的網站，查閱詳情https://www.ceasefireoregon.org/。

至目前為止當局仍在調查此事，未有人被起訴。