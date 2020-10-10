

（本報綜述）由周四至今天（10日），本州的單日新增確診病例均過400宗，3天總數已過1,300。8日州衛生局報告有484宗新增確診病例，是本州的最高紀錄；9日有425宗；今天有409宗。

在昨天的新增的確診病例中，麥魯瑪縣佔101宗。縣衛生局的維恩斯醫生指出，原來我們已非常接近幼稚園至三年級學生可回校上課的準則，但在這數字的急升情況下，回校上課再次無望。維恩斯醫生對秋天和冬天將有更多人舉行室內聚會感到擔心。

最近一項全州範圍的調查發現，大多數州民均戴口罩和洗手，但仍有大量人繼續參加社交聚會。州衛生局長艾倫指出大部份州民都知道戴口罩的重要性，但有較少的州民相信他們會感染病毒，而有太多人士在室內進行大型社交活動。

本州經過6個星期的確診率連續下降後，最近則出現飆升的情況。艾倫局長指，隨著更多的學校和商戶重開，我們不可能阻止有更多的感染，除非有更多的民眾嚴謹對待防疫的措施，懂得避免參與這些令自己成為病毒超級傳播者的集會。

最近一項對1,000名州民進行的民意調查發現，有20%的人曾參加過10人以上的聚集。另有16%的人表示，他們在過去的兩周曾參加了11次或更多的社交聚會，包括在後院和在餐館舉行的活動，朋友探訪，宗教活動或參加示威等。

近85%的受訪者表示，他們在室內公共場所幾乎全程戴著口罩；75%表示經常洗手，89%表示如感染了新冠病毒，他們“非常願意”接受隔離。另有超過40%的參與者說，他們“非常擔心”俄勒岡州的疫情，約25%說，他們“非常擔心”生病。

衛生官員們將確診激增歸因於勞動節的聚會、大學生返回校園、最近的山火導致測試中斷和近期的工作場所暴發等。自10月1日以來，在尤金市的俄勒岡大學已有137名學生和工作人員確診。

在過去兩天，衛生局報告有5個新工作場所出現疫情暴發，這包括一家州的醫院、一麥當奴快餐和一家懲教中心的41宗確診。而最新暴發疫情的工作場所是在Klamath 縣的Planasa Oregon Operations，共有59人確診。

今天新增確診病例的有：麥魯瑪縣75宗、大學城的萊恩縣73宗，馬里恩縣50宗，華盛頓縣47宗。截止今天，本州累計確診病例有36,924宗，死亡599人。