三十四屆國際鋼琴比賽現已接受報名

（本報訊）華府國際鋼琴比賽，將擴大舉行慶祝三十四屆慶典。即日起接受全國報名，不分國籍，開放給中外五歲至三十歲的青少年鋼琴家，依年齡分六組比賽。每人彈一首中國指定曲，及一首，兩首，或三首西洋自選曲。初賽於四月二十日（周六）在加州南加大學，紐約布魯克林音樂學院；四月二十八日（周日）在馬利蘭卅巴爾提摩市琵琶底音樂院舉行。其他地區或海外距任何預賽地點兩百里之外，可郵寄CD參與初賽。

決賽將於六月二十七至三十日在華府美國天主教大學舉行。屆時將聆賞世界各地的青少年、青年鋼琴好手，顯露他們的才華及技巧。均開放公開免費招待各界。除獎狀,獎品及獎金外，優勝者將獲得在甘迺迪中心、美國國務院午間音樂會、華盛頓國際鋼琴節、巴爾提摩“在音樂會中”、國家衞生研究所、賓州蘭卡斯脫國際鋼琴節、以及紐約WQXR廣播台的演出機會。

今年指定曲有但昭義明朗活潑的《花之舞》，是兩部舞曲變奏曲、春花迎風搖曳， 舞姿優美，孩童在花樹下嬉戱玩耍；丁善德的《郊遊》， 孩童在野外郊遊時，手拉手歡唱歌舞； 林華小巧可人的《小詼諧曲》， 是難得一見的五聲音階詼諧曲，三步曲式；儲王華沈思優美的《古箏洞蕭曲》， 有著在月夜下的沈思， 由兩個部分發展而成；張黎莉為豬年寫出的逗人的《綺想曲》，有詼諧幽默風格及大學組的《紀念品組曲》， 描述旅遊時到不同景點觀賞風景名勝，品嚐各式美食, 有感而發。組合不同的音響效果，寫此遊覽感情曲，有輕快的舞曲和浪漫的夢想。