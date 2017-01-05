三十二屆國際鋼琴比賽

（來稿）華府國際鋼琴比賽，將擴大舉行慶祝今年三十二年慶典。即日起接受全國報名，不分國籍，開放給中外五歲至三十歲的青少年鋼琴家，依年齡分六組比賽。每人彈一首中國指定曲，及一首，兩首，或三首西洋自選曲。初賽於四月二十三日在紐約布魯克林音樂學院，四月三十日在加州南加大學，巴爾提摩市琵琶底音樂院舉行。其他地區或海外距任何預賽地點兩百里之外，可郵寄CD參與初賽。

決賽將於六月二十二至二十五在華府美國天主教大學舉行。屆時將聆賞世界各地的青少年，青年鋼琴好手，顯露他們的才華,技巧。均開放公開免費招待各界。除獎狀，獎品及獎金外，優勝者將獲得在甘迺迪中心，美國國務院午間音樂會，華盛頓國際鋼琴節，巴爾提摩「在音樂會中」，以及紐約WQXR廣播台的演出機會。今年指定曲有林勵君的「音樂素描」；何少英的「三十里路」； 葛申重的 「樹林景色」；張黎莉的「火車行」-「市區郊遊」 – 描述 沿途景色，經過市郊， 巿民快楽旅遊，全曲以火車尖銳汽笛開車及抵達底站，饒有趣味 ； 張黎莉為大學組寫作「萬花筒 」，描述出身環境的東方 ，求學的西方，至今從事於東西方音樂文化的旅途 ，有輕快的舞曲,浪漫的夢想。

指定曲各有優美主題，浪漫氣氛，舞曲同格。將會帶給學習上的喜悅，文化的了解。宗旨在推廣東西文化，聯絡音樂，音樂家，作曲家及友誼。詢簡章請電301-933-3715，或查www.musicalartsinternational.org/IYAPC 或寄回郵信封IYAPC , PO Box 2284, Silver Spring, MD 20915. 2016 IYAPC winners