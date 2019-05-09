七月後 本州居民到華州消費可能不會即時獲免稅

（本報綜述）上月底，華盛頓州議會通過法案，取消俄勒岡州居民在華州消費的免稅特權。如果你經常到華州購物的，七月起可能就需如常的付稅了。新法例已在華盛頓州兩院通過，現只待華州州長正式簽署成為法案。

現時，俄勒岡州居民到華盛頓州購物時，只需出示本州駕照，就可以免稅。在新法例下，本州居民在華州購物就與當地州民一樣的付稅。但華州仍會對本州消費者網開一面，他們仍可獲得免稅優惠，但不再那麼簡單，而且每年只限申請一次。

欲申請退稅，就必需留起所有在華消費的單據，然後填寫一份申請表，只要稅金超過25元就能獲退稅，退稅金額沒上限。華盛頓州的消費稅在6.5%，地方消費稅不在免除範圍內。例如溫哥華市政府所收額外1.9%的稅項就不會獲退還。

華盛頓州的立法人員認為，因退稅手續繁複，估計不到10%的俄勒岡州消費者會願意花時間申請退稅。華盛頓州議會估計，新法例將為華州在未來兩年帶來額外的5,400萬元收益。

有華州議員表示，免稅這特權原來是為經常往來兩州經商的人士而設，要取消的其中一個原因是有人為了免稅，有些已遷州的人士仍在使用一些舊的居民資料。而這些稅收是用作資助華州的教育、醫療和環保的，所有從中獲益的華州居民都有份付出。

有反對法案的議員表示，很多議員都不明白那些位於哥倫比亞沿岸城鎮的營商情況，他們也不理會研究報告中提到，近著俄勒岡州邊界的城鎮中的商戶，有一半的消費者是來自俄勒岡州的。華州溫哥華商會對新例表示關注，這將對溫市的商戶帶來負面的影響。6.5%加不同城市的稅，這將阻嚇俄州州民在該市消費。

關於是否取消俄勒岡州居民免除消費稅特權的決議斷斷續續的爭執了5年多，反對者主要是來自哥倫比亞河沿岸的華盛頓州零售商。他們表示，對俄勒岡居民取消消費稅有利於提升自己的競爭力！（因為俄勒岡州屬於免稅州）。同樣，來自華盛頓西南方的眾多零售商同樣擔心，因為他們和俄勒岡州只有一河之隔，主要銷售額均靠俄勒岡居民，此次法案不可避免對他們的生意造成打擊。

但該法案的支持者表示，給俄勒岡人免除消費稅是不公平的，而且會造成華盛頓州的稅收流失。

如法案獲華州州長簽署，新例將由本年七月一日正式生效。