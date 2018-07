七月一日起　重罰分心駕駛人士 初犯可罰款1,000　再犯罰$2,500 10年內三犯再罰$2,500及監禁6個月

(本報綜述)由新一個財政年開始,即7月一日起,俄勒岡州政府將進一步嚴抓分心駕駛人士。除了加重罰款外,屢犯者更有可能被監禁。

分心駕駛不單是指邊駕車邊用手機,更包括使用其它電子產品,例如導航器、平板電腦及手提電腦等,同時亦包括不斷調較收音錄音機,或是邊行邊化妝等舉動。

俄勒岡州公路安全經理Traci 表示,目前的法例是禁止駕車人士使用任何不屬汽車本身的裝置,她說,你只允許按一下來開啟或關掉功能。所以如要查閱微信、臉書或回覆短訊等都屬犯法,就算汽車在紅燈前停下來,亦不能如此,否則會被撿控。

由7月一日起,首犯而沒有涉及任何意外最高可罰款1,000;再犯或涉及意外的初犯,最高可罰$2,500;在10年內三犯最高可罰$2,500及監禁6個月。對初犯者,如個案未有涉及意外,司機在完成「避免分心駕駛課程」後,可獲法庭豁免罰款,但違規仍會被記錄在案。

去年,本州的交通傷亡數字有增,運輸局相信,當司機在駕駛時,注意力是在使用電話而不是專注開車,這就是一個引至意外頻生的最主要原因。Traci 稱:俄勒岡州的法例強調,當你在駕車時,你極有需要將電子物品放在一旁;作為司機的承諾是手要放在方向盤,腦要專注路面情況。

根據州運輸局的數字,由2012至2016年期間,本州共有10,814宗涉及因分心駕駛而導致的交通意外,其中有70人因此而死亡,16,503人受傷。Traci又指,每位使用交通系統的人,包括司機、行人及騎自行車人士都應該將在路面時離開另人分心的物件,一同為道路安全負責,減低因此而引起的不幸事件。

十月一日起本州嚴抓開車分心 對所有電子產品 開車時都只能眼看手勿動

(本報訊)下月一日起,本州將實施嚴抓開車分心的司機,屆時,司機們在行車時不能使用任何電子產品,包括不能發短訊或上社交網頁。相信這新法例對大部份司機都有大影響。

在現時的俄勒岡州法例下,司機可邊行邊用手機,但不能撥打電話和發短訊。但在十月一日的新法例下,司機在行車時,絕對不能用手拿著任何電子物件,包括手機、平板電腦、導行器及手提電腦等電子器材,甚至是觸摸一下都屬違法,這包括按出地圖、查看社交網頁等。就算車子在紅燈前停下來,亦如此,否則會被撿控。

沒有導致意外發生的初犯司機,可被處以260至1,000元的罰款。由明年一日起,違規司機可參加安全駕駛課程,來取代罰款的刑罰;但罰款雖被免去,但紀錄則仍會保留,這就可影響到司機的保險費。如第二次違規或牽涉有交通意外的話,罰款將由435元至2,500元。

如在10年內三犯的話,則屬輕罪,最少將被罰款2,000元,但多次違規司機將可被罰款6,250元及監禁一年。

執法部門近日已加緊向巡警們提供有關新法例的訓練。而捉拿分心開車的司機仍會是巡警的主要執勤任務。

根據州運輸部門的數字,在俄勒岡州,每年平均有超過11人死於分心開車的意外中,超過2,800名州民因此而受傷。運輸部官員表示,每一宗意外都是可以避免的。

但手指按下或滑動的單一動作,啟動或關閉手機的某種功能仍是可以的。如第二次違規被抓,罰款會升至2,500元,第三次被抓則有可能被監禁一年。

根據一份報告,俄勒岡州的司機死亡個案由2013年至2016年,已增加了百分之58。而因行車時使用手機引致的交通傷亡事件已超越了醉駕。

有執法人員批評新法只針對電子產品,他們指出,令司機分心不單只是使用電子產品,很多時出現很多的情況都會引起司機的分心。

有關當局希望新法例能幫助執法人員捉拿不小心駕車的司機們,從而減低不小心駕車行為所造成的危險情度。

Kelly Capri of the Oregon Department of Transportation says this is all to reinforce the message that drivers need to keep their hands on the wheel, and their focus on the road.

“From this time last year, there has been a 17.8% increase in fatalities,” says Capri.