七旬華人一天之內被連騙7部iPhone XS 欲哭無淚

（本報訊）近月來，本報接二連三接獲讀者的報料，都是關於被搶被騙的經歷，而這些個案都是發生在東南區新華埠一帶，苦主們希望與各位分享經驗，讓大家提高警覺。

日前，一位七旬越南老華僑親自到本報哭訴，他在去年12月5日一天的數小時之內被一墨西哥家庭連騙7部iphone XS！

老伯表示，他不會駕車，通常出外都是靠乘公車。當天，他到東港商場的Walmart購物後，拿著大包小包就在82街的巴士站等巴士。這個時候，一輛小貨車停在他面前，裡面坐著一對疑似墨西哥夫婦和一小孩的家庭。墨西哥男向老伯表示願意讓老伯坐順風車，載他回家。老伯當時覺得墨男對老人家非常仁慈，看到他帶著那麼多東西乘巴士不方便，加上車裡面有婦女和小孩子，他就沒起疑心。誰知，墨男並沒有直接載老伯回家，而是把他載到三家不同的電話公司，前後“借”用老伯的身份證購買了一共七部iPhone XS。老伯的英文不好，當時見墨男有掏現金出來支付，以為只是藉身份證給別人用一下。但這完全是一起騙局，墨男購買的全部是分期付款的手機，他僅支付了些微首期！

東窗事發後，老伯被電話公司要求支付餘下款項。老伯表示，他整個過程都是暈乎乎的，不知自己在幹什麼，他見到墨男夫婦在車內吸食一種奇怪的煙，懷疑是迷藥。

在這個案中，這對墨西哥夫婦是利用了老伯的信貸來購買了7部手機，他們付了些微的首期，餘下的老伯要供足兩年才能將每部價值999元的手機供完。老伯表示，他沒錢供款，如找不到這家庭，結果將對老伯非常不利。

在這，提醒大家不要輕易上陌生的順風車，任何時候都不要隨便拿出自己的證件，也不要亂簽名，否則有可能會導致你傾家蕩產！

除了上述個案外，上月底一名華婦在紅茶館附近，被一名疑似墨西哥的男人突然衝出來攔截，並狠踢兩腳。婦人當場跌倒，隨身的名牌手袋隨即被奪走，內有現金和證件。等呼到有人來救助時，墨西哥男早已經不見影踪。

還有在本月6日中午左右，在富康超市，一位年約70歲的阿伯被一12歲左右的非裔男孩當眾搶劫。當時阿伯在購物，結算的時候，他把背包放在地上，就在這一剎那，門口衝進一名非裔男孩子，搶走地上的背包並奪門而出，整個過程僅幾十秒的時間，目擊者們甚至還來不及反應過來發生什麼事！幸運的是，阿伯的背包內只有幾張廁所紙和一條香蕉，沒甚麼損失。

本報提醒讀者，特別是老人和女性，出門在外，為防被不法分子盯上：衣著打份盡量樸素；貴重物品不要露眼。多幾位朋友走在一起，減低出事的風險。