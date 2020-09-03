一邊做環保一邊省錢！9/13-26 Target 汽車座椅舊換新活動又來囉！



從 9 月 13 日（星期日）到 9 月 26 日（星期六）這段期間，Target 將舉行環保汽車座椅回收活動。家長可將不用的汽車座椅帶到參與活動店面的顧客服務區附近的指定回收箱，並獲得 20% 的折價券，可用於購買全新汽車座椅、嬰兒推車或一些指定的嬰兒用品。

以下是汽車座椅回收流程：

• 將舊汽車座椅或座椅底座帶到附近的 Target，然後放在商店指定的回收箱中。

• 打開 Target App 掃描回收箱上的代碼。如果需要幫助，請與客戶服務中的工作人員交談。

• 在 Target App 中打開電子錢包，查看「Extra offers」中有沒有折價券，以及更多免接觸式優惠。

• 點擊產品/服務旁邊的綠色複選標記並線上上下單，或在收銀機處掃描條碼。

根據 Target 的說法，他們將接受和回收所有類型的汽車座椅，包括嬰兒座椅、可轉換式座椅（convertible seats）、汽車座椅底座、安全背帶（harness）或汽車座椅增高器（booster car seats）以及過期或損壞的汽車座椅。自 2016 年首次啟動汽車座椅回收活動以來，Target 已回收約 1,440 萬磅材料。