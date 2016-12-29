一號碼頭倉終於塵埃落定　由一汽車經銷商以1,250萬元買下

（本報綜述）被發展商看中，欲發展成為露宿者中心的一號碼頭倉，在計劃被喊停後，市政府重新放盤，終於由本州的一家汽車經銷商Lithia以1,250萬元買下，估計Lithia接手後，將旗下在波特蘭市的業務集中處理，並可為本市帶來數百個能提供「家庭薪資」的職位。

一號碼頭倉屬波特蘭市環保局的物業，今次決定將這物業售予Lithia，負責監管環保局的市議員Nick Fish 讚揚這宗交易，他說，非常高興見到一號碼頭倉售予本地的公司，同時今次的成交完全符合了本市未來20發展的計劃，將一號碼頭倉保留，繼續是全市最大的工業用地，而在經濟方面，今次的收益將可大大減低環保局在未來的加價幅度。

Lithia 是全美500強企業之一，是全國第七大汽車經銷商，成立於1946，至目前在全美14個州共有139間陳列室。總部位於本州的Medford 市，該公司發言人表示，目前該公司將汽車存放在波特蘭市內多個地方，購得這物業後，能將所有汽車存貨集中放在一起。

今年年頭，環保局將一號碼頭倉放盤，但在年中，波特蘭市宣佈進入房屋緊急狀態，並急切要處理日趨嚴重的露宿者問題。在年中，發展商Homer Williams 建議將貨倉改建成可以容納一千名露宿者，並揚言能籌得首年的營運經費。於是市議會以三比二通過停止所有買賣，允許發展商進行計劃。但發展商遲遲未能落實細節，亦未能籌得足夠的資金，在十月負責的市議員Dan Saltzman 將計劃喊停。一號碼頭倉再次放盤，最後由汽車經銷商Lithia以最高價購下。