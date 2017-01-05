一月一日起生效新法例

（本報綜述）2017年本州及波市有多項新法例生效，下列是一些與大眾有關的新法。

有薪病假

由2017年一月一日起，俄勒岡州就成為全美第四個州份，有法例規定僱有十位及以上員工的公司，每年必須要向員工提供最多40小時有薪病假。最能受惠於這法例的是低收入的工人，目前他們是沒有這能確保收入的保障。

求職人士犯罪記錄

2017年開始，法例禁止所有僱主向申請職位的人士查問其犯罪記錄，這法例主要是幫助一些已經為自己所犯的事負上過責任的人士，能有重拾新生的機會。

汽車保險

另一項是保障人身傷害的新法例，所有購買汽車保險的人士，如遇上汽車意外受傷，而對方是沒有保險的，他們均可獲得對方沒有保險或保額過低的全數賠償。

離世人士的電子帳戶

過世親人的電子帳戶應如何處理呢？在2017年之前，親人要進入已離世親人的電子帳戶是非常困難的，就算有親人帳戶的用戶名和密碼都不足夠，還要回答多條安全問題，往往離世親人的帳戶就此被凍結。由2017年開始，俄勒岡州成為全國首個有此法例的州份，新法例允許擁有逝者授權書的親人可打開逝者的帳戶，唯逝者必需在生前簽下授權書。沒有授權書，逝者的帳戶仍有可能被取消或凍結，親人將無法取出逝者所存的任何資料，包括照片，或是銀行和信用卡資料。

目前，有部份網頁公司讓開戶人在開戶時定出離世後，其帳戶的處理方式，包括臉書頁和谷哥。但當銀行獲悉帳戶主人已離世，銀行會立即將帳戶凍結。

十仙汽油稅

波特蘭市民在五月投票通過，加汽油稅來支付維修本市道路的費用，此法案由2017年一月一日開始，維持四年，市民在加汽油時要多付每加侖十仙的汽油稅。提倡這題案的史蒂夫．諾維克（Steve Novick）剛卸任波特蘭市議員，他表示，市民將會在2017年內看到市內多個地區均有修路工程在進行。

但法例一出籠市內有加油站東主即表示，他們的生意額少了一半，因為一些對油價極敏感的市民都寧願駕車走多一咪多的Happy Valley 區加油，因那區已不算是波特蘭市。

有評論指諾維克議員因用盡方式來籌集修補道路的資金，因此在十一月的競選連任失敗，並成為本市24年來首位競選連任失敗的議員。但諾維克議員則表示，他是30年來，首位能成功地籌集修補道路和道路安全資金的議員，而這是他所選擇的。估計這稅項連同一項重型貨車的稅項，在未來四年內可為本市帶來8,000萬元，這將用在修補本市眾多日久失修的道路，而市政府將推動州政府撥款來協助資助這項龐大的工程。