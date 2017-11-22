一年一次“剁手”節 免稅州最不容錯過的黑五必買清單

持銀聯卡和護照優惠更多

（綜合報導）感恩節除了吃火雞，南瓜派，土豆泥，蔓越莓等更是一年一度打折最瘋狂的節日。今年的黑色星期五是11月24日，本週四。在美國，黑五標誌這聖誕購物季的正式開始，絕對是一整年中零售商戶最看重，最繁忙，通常也是折扣最大的日子之一。俗話說，磨刀不誤砍柴工，想要勝出黑五這個沒有消炎的戰場，除了錢包要備好，這裡還有一些小經驗。

下面是部分商家2017年黑五廣告，請留意開門時間，並且有些實體店黑五期間是關門的！很多商家的官網會提前開放特價，若網上下單，記得要用返利網站。大部分黑五特惠頁面會到11月23日才會生效。

俄勒岡最大的廠家直銷商場（奧特萊斯）Woodburn也會在黑五當天有不少折上折的活動，值得入手的品牌有耐克，Coach，MK，Banana Republic， GNC， Disney Store等等。如果您是銀聯卡的持有者，帶上護照可以去奧特萊斯的服務中心索要專屬優惠券。

在此為大家整理了蘋果Apple的折扣。

Apple歷來不屑於參加黑五活動，今年預計也是如此。預期是剛上市的熱門新品如iphone X，正價都供不應求，打折促銷估計不太可能。當然不那麼熱門的蘋果產品，包括其他的iphone機型，以及iPad，MacBook，iMac, iWatch等，可能會出現打折。

Bestbuy黑五廣告中有iphone8，iphone8 Plus “節省高達 $200”的活動，但需要和Verizon或AT&T或Sprint簽約。另外，有iPad 9.7 inch 32G只要$249.99 （節省80美金），iPad Pro 10.5 inch （最高節省150美金）, iPad Mini 4 Wi-Fi 128G 只要$274 （節省125美金），MacBook Pro （最高節省250美金）， 27 inch iMac 最高節省200美金，iWatch節省50美金的活動。

沃爾瑪黑五廣告中夜遊iPhone 7， 7Plus，iPhone 8， 8 Plus，iPhone X 以及三星GS8，GS8+,Note 8等合約機送300美元沃爾瑪購物卡的活動，但也要和AT&T或Verizon簽約。

B&H現在有2016年15.4 inch MacBook Pro （2.6 GHz i7 4赫 + 16GB RAM + 256GB SSD）只需要1899美元的活動，節省了500美金。

接下來給大家一些小經驗。

1. 美國商家的傳統是感恩節當天關店，禮拜五午夜零點開門營業，但現在的趨勢是開門越來特早，不少商家週四傍晚六點就開門迎客。

2. 不少商家的官網黑五價格比店裡還要早，不想出門人擠人的話，開好電腦拼手速吧。

3. 商家很狡猾，他們會把各大好的折扣分開擺放，東邊是超清晰的大電視機，西邊是最新款的遊戲機，目的就是讓你多繞幾圈，希望頭腦發熱的客戶多買點東西。所幸各大商家都會提前放出黑五地圖，大家也可以提前去店裡走走，熟悉地形，到時就可以法會凌波微博，輕鬆獲得你所想要的。

4. 大多數商家會當場打出競爭對手的價格，從而讓顧客相信他們是最低價，當然也可以當場告訴商家哪裡有更低廉的價格從而做到Price Match，但是很多商家不支持購物後的price adjustment ，就比如黑五過後又降價了，他們不會退差價。

5. 可以捨近求遠。比如一個地區內會有好幾家沃爾瑪，可以繞路去偏遠一點的那間，更有可能會搶到好東西。

6. 黑五過後的禮拜一也是一個打折力度很高的日子，只是轉戰到了網購，如果週五當天錯了好的優惠，或者還沒有買夠的話，可以在周一下單哦！

波特蘭新聞在這裡祝大家感恩節愉快！購物愉快！