一年一度圣诞脚步近 把握时间佳节赏灯

(本报讯)对美国来说，不论是否为基督徒，圣诞节是一年中最传统、最重要的团聚日子，大多家庭都会准备一棵杉柏之类的常绿树当作圣诞树，象征生命长存，树上装饰着各种灯饰、彩花、玩具、星星等等，树下放着每个人的圣诞礼物，而户外则用灯光将雪人、麋鹿或圣诞老公公打扮地闪闪动人。圣诞之夜，就像是华人的中国新年一样，一家团聚在圣诞树旁用餐，享受天伦之乐，所以许多家庭为了庆祝这个节日，都费尽心思将家里内外布置成充满圣诞气氛，让家人、朋友都能在寒冬里感受到温馨的暖意。而波特兰多年下来Peacock Lane、Portland Grotto、动物园与Portland International Raceway等地的圣诞街灯出名到邻州观光业者以到本地观赏圣诞灯为号召旅游行程，如果读者没有时间自己布置，不妨与家人朋友一起驱车前往这几个地方，去欣赏他们精心规划充满圣诞氛围的布置。

孔雀径Peacock Lane

自1920年代以来，在Peacock Lane这个带有英国风格的社区，居民自动自发的布置可以说是波特兰圣诞街灯的代名词。往年以来，住户将耶稣诞生的场景、圣诞老人、雪人及旋转的圣诞树等都装饰地闪闪发光，彼此像是争奇斗艳般的将住家打扮得五光十色、美仑美奂，充满圣诞气氛也十分有看头。

开放时间：12月15日至31日－晚上6时至11时；12月15，16，17日将为了安全起见.，只允许行人通过。

地址：位于Stark 街及Belmont 街之间，在39街以东下一条街

温馨提示：一带的交通势必拥塞，所以将车辆停在附近，跟家人朋友步行前往会是比较聪明的选择。

Portland Grotto

Portland Grotto占地62英亩，是一个非常美丽的天主教堂，在充满绿意的森林陪衬下，每年圣诞吸引超过 20万人前往享受这片刻属灵的宁静安详。

开放时间：即日起至12月30日，由下午5时至晚上9时半，圣诞日休息

地址：NE 85th 街夹Sandy 大道

费用：停车免费，入场费：成人每位11元，长者每位10元，3-12岁儿童每位6元，2岁及以下免费。欢迎捐助罐头或者干的食品，受惠机构：Snow-Cap（俄勒冈食物银行属下一个团体）

Zoo Lights

在哪里可以看到150万颗星星？波特兰动物园白天的圣诞节除了可以看超过200多种动物之外，晚上可以看到由灯光变成调皮的猴子、跳跃的青蛙、头上飞过的蝙蝠、悠闲游水的企鹅等等，有小孩的家庭可以带他们来动物园享受一个寓教于乐且有趣的圣诞假期。注意：夜晚看不见动物哦，动物都休息啦！

开放时间：即日起至1月7日，晚上5时至9时（留意：这些晚上8时关门，但入场费减收5元：12月24-25日、1月1-4日）。

入场费：成人14.95元，长者12.95元，3-11岁儿童9.95元，2岁及以下免费。

温馨提示：要穿上足够保暖衣服，停车场车位有限，最好乘搭轻铁前往，乘轻铁者可获减受5元入场费，在早关门的日子则减1.5元。

PIR冬日乐园

自1993年以来，波特兰国际赛车场（Portland International Raceway）每年圣诞都举办冬日乐园（Winter Wonderland），是美西北区最大的一个自驾车欣赏灯饰的场地。今年将会有超过250个布景、40个活动灯饰车辆，可以同时享受速度与观赏圣诞灯饰，开着车穿过乐园边欣赏灯饰会是让孩子惊艳的回忆。

开放时间：即日起至12月26日（圣诞节照常开放）

入场费：每两汽车20元，客货车22元，豪华轿车或RV旅行车25元，小型巴士30元，巴士50元。

温馨提示：在购票前，先到网站查看当日的特别活动，包括有只限自行车日。并获取更多有关资讯，避免等候。

圣诞船

在Willamette（市中心）和哥伦比亚河道上，将有不同有圣诞灯饰的船只在巡游。

时间：即日起至12月21日

费用：免费

提示：在12月16日晚上8时至10时，以及12月17日下午2时至4时半，船主将在Riverplace 酒店（市中心）及SW Harbor Way 的公众码头与市民见面，市民将可上船，近距离观赏灯饰，届时圣诞老人和夫人都计划到场。

穿暖和一点，与家人朋友出游，一起沉浸在波特兰浓浓的圣诞气氛中吧。