一對剛到步的新移民夫婦被海浪捲走　留下10歲孩子 華人透過群組力量　以愛心支援照顧家庭

（本報訊）根據俄勒岡州州警的消息，一對華裔夫婦，周日到太平洋海岸的Depot Bay旅行時遇難，留下一名10歲的女兒。

據了解，該對華裔夫婦在今年七月才移民到波特蘭，與10歲的女兒居住在Lake Oswego 市。周日，一家三口聯同數名朋友到俄勒岡州太平洋海岸的Depot Bay旅行及釣魚，並在Otter Crest Loop附近野餐，當時夫婦二人與好友們沿著小徑走到岸邊的岩石上觀景，突然一個大浪衝過來，夫婦二人被海浪捲走，同行的女兒幸未波及。

當日同行，與遇難的陳氏夫婦同是來自武漢，在國內已認識，一起移民到波特蘭，同住在Lake Oswego區的一名好友張先生目賭事發經過，心情一直難以平伏。他表示出事後，他在大喊救命，大喊打911，當救援人員到步後，他更跪在地上求救援人員快點救他的好朋友，他表示，親眼看著朋友出事，自己卻無能為力，感到非常痛苦。

據報導，州警、Depoe Bay 的消防局及美國海岸防衛隊在周日下午五時半接報後隨即出動救人。一架美國海岸防衛隊的直升機參加搜索，在約六時半將二人從海中救起，但當時二人已無反應，救援人員隨即將二人趕送到醫院救治，但已反魂無術。

事發後，警方已即時與中國領事館聯絡，要求通知他們在中國的家人。夫婦二人的家人已分別於周二及周抵步波特蘭。

至於他們10歲的女兒，事發後一直由DHS 部門（民政服務部）負責照顧，小女孩仍未能接受事實，事發當晚在一名心理醫生家中渡過。後來因孩子剛到美國，用英文難以溝通，DHS暫時給予張先生和太太這孩子的臨時監管權，批准他們將孩子接到家中照顧。

這消息在主流媒體的新聞發佈後，得悉死者是華裔，華人社區非常關注，大家都在微信群中互傳，希望能找到聯系，提供幫忙，發揮「一方有難，八方支援」的精神。終於與張先生聯系上，了解情況後，華人社區透過微信，成立不同的群組，多方協助張先生，其中包括接待死者的家人、接送及煮餐送餐等等。

張先生非常感謝華人社區給他們所做的一切，令他非常感動，給了他很多的意見，並且用愛心和行動來支援他一家。由於事發突然，而畢竟他只是陳氏夫婦的好朋友，很多事情還需由死者的家人來做決定。

據了解，死者的家人對某些洩露孩子名字的社媒感到不滿，怕這樣會帶給孩子太多的壓力。只有10歲的小女孩，要接受這事實已不容易，還要在學校老師和同學面前應對事情，對孩子來說實在壓力太大了。他希望社區的人士能諒解，給他們足夠的空間和私隱，好讓他們能安頓下來，思考如何處理下來眾多的事情。張先生又說，如他門需要社區的幫忙，他定會在群組內告知。

俄勒岡州太平洋海岸沿岸的海浪景色一向令人歎為觀止，已多次發生有遊客被大浪捲走的意外，今次捲走這對夫婦的大浪是有名的Sneaker wave （有叫瘋狗浪）。

美國海岸防衛隊和俄勒岡州州警部門均藉此提醒所有到海邊的遊客及附近的居民，經常要留意海邊存在的危險性。並要隨時留意潮汐的變化和波浪模式的改變，這樣才有助避免慘劇再次重演。