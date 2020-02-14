一名波特蘭的美國人 郵輪上確診肺炎 現仍在日本

（本報綜述）正在日本橫濱港檢疫的郵輪鑽石公主號，12日證實再多39人確診肺炎，令到全船累計已有174人確診感染新冠狀肺炎。其中一名確診旅客是來自美國俄勒岡州居住在大波特蘭地區Forest Grove市的一名女士。現年35歲的Rebecca Frasure與丈夫參加了鑽石公主號的旅程，她向記者表示，今次是她與丈夫的第11個遊輪旅程，也是她第一次到亞洲。透過電話的訪問，Rebecca表示她在病毒檢測中呈陽性，正等候被送到日本的醫院接受治療。她說自己除有輕微的咳嗽外，並沒有任何身體不適的情況。與她同行的丈夫在病毒檢測中呈陰性。

日本的衛生人員向她表示，她要留在醫院進行最少三天的觀察，如情況有好轉，則會送回遊輪上繼續其14天的隔離，否則就要繼續留院。Rebecca表示她對日本的醫療制度有信心，只是擔心仍在遊輪上被隔離的丈夫。她原定在本月17回到本市上班，在這情況下，她說已不可能了。

鑽石公主號在1月20日曾接載一名之後確診的80歲香港人，這名80歲的老翁已於1月25日乘這郵輪回到香港，在2月5日，日本證實船上10名曾與老翁有接觸的人士染病；到7日，郵輪上的確診人數已達61人。鑽石公主號在抵達橫濱港後停泊在大黑碼頭外海，船上的3711人被隔離，不得離開郵輪，並要進行病毒檢驗。

另外，比弗頓市居民，Amanj Habibi 夫婦，日前乘上美國從武漢撤僑的最後一班機，並已回到美國，目前在布拉斯加州奥馬哈（Omaha, Nebraska）進行14天的隔離，二人均沒有任何感染的徵狀。

波特蘭市與在教育和文化交流方面，經常有頻繁的活動。就以波特蘭校區的中文融入班每年一次到中國進行實習旅行為例，今年也受到新型冠狀病毒的影響下被迫取消。不少期待著今次旅程的學生都感到非常失望。另外，所有中國交換學生計劃亦被取消，包括俄勒岡大學中文旗艦課程在南京的學生，亦即將回美國。

而在本市舉行的一個大型鞋業物料展銷會亦因武漢肺炎的影響下宣佈取消。主辦方表示由於在300個展商中，有不少是來自中國的，在這情況下他們亦未來出席，因此在展商不足的情況下，作此決定。

周四(6日)在本州Lane縣曾出現一宗懷疑感染新型冠狀病毒的個案入到該縣的PeaceHealth聖心醫療中心，經檢查後證實只是虛驚一場，該名人士已出院，院方建議這名人士應盡量避免到人多的地方，並留意出現發燒的情況。當天該縣的衛生部門特別組成了一個臨時小組，專門接聽傳媒和市民的來電查詢。Lane縣的衛生部長Jason Davis強調沒有任何新型冠狀病毒確診的個案。

除上述與新型冠狀病毒有關的本地新聞外，俄勒岡州至今仍未有任何疑似的病例發生。衛生局表示近日接到愈來愈多市民來電查詢有關新型冠狀病毒的問題，他們強調在本州被這一病毒感染的風險仍然很低，但州衛生局所做的應對準備卻是充足的。並呼籲州民注意衛生，多洗手。