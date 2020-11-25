一個陰性檢測結果並不等同是一張通行證 醫生呼籲沒必要的民眾不要進行病毒檢測

（本報綜述）新冠確診病例的激增，加上感恩節的來臨，不少民眾都紛紛進行病毒檢測，以求安心。這導致到流動檢測站的民眾需論候數個小時之久。

目前，在大波特蘭地區目前只有兩個定期為民眾提供病毒檢測的流動檢測站，一是在俄勒岡會議中心（Oregon Convention Center）和Hillsboro Stadium，他們都是由俄勒岡醫科大學主理的，無須預約，但因到來檢測的民眾眾多，輪候時間可長達數小時。

據報導，到來檢測的人士有些認為自己曾與確診者有接觸，有些出現有關症狀，有些則在假期見家人前確保無感染。這是疫情發生以來，有最多人要求檢測的時候。

隨著愈來愈多的確診者，而檢測劑的供應有限，有不少醫療機構已開始設出限制，要符合條件的人士才會獲得檢測，以確保有足夠的檢測劑。

根據州衛生局的指引，合資格接受檢測的人士必需是：

－出現新冠病徵；

－曾與確診者有緊密接觸；

－懷疑自己曾暴露在病毒中；

－屬於高危群體（按年齡和醫療狀況）。

有醫療機構，例如Legacy 已開始篩選那些人士可優先獲得檢測，同時該機構已停止為民眾提供旅遊檢測，因為實驗室的檢測能力有限，要優先處理緊急的檢測。院方指出，除了檢測劑外，人手也是一個大問題，要增加人手即要提供訓練，在這時刻不是容易做到的，他們選擇將這工作外判到其他的醫療機構。

有醫生提到，那些為了能安全地與家人見面的人前來檢測，他們都是沒有任何病徵，也未有與任何確診者接觸的。並指出：一個陰性的檢測結果並不等同是一張通行證，就可讓你安全地去見家人。所以在感恩節前做檢測，並不是一個合適的做法。

有醫生說，還有一個理由要推遲進檢測到感恩節之後，因為您目前沒有症狀，並不等如你真的沒感染又或是節期過後就不會受感染。因為當人感染新冠病毒後，最少要等3天才能檢測到您身體內有病毒的存在，有些人甚至要等14天。

醫護人員表示，他們在處理這檢測的問題都感到相當矛盾，因為他們都不希望阻止民眾進行病毒檢測，但目前無論在檢測劑或是時間都較為緊張，只能要求民眾在出現病徵和有健康理由才進行病毒檢測。

醫生們再一次請求民眾，無論檢測的結果如何，都不要在感恩節期間探望家人，因為唯一能令你完全與病毒絕緣就是隔離！

醫生所說的隔離是指留在家中，完全不與其他人接觸。醫生又提醒，在隔離後外出與人接觸時，緊記仍要戴口罩和保持距離。

上周已有超過770名包括醫生在內的醫護人員聯署要求民眾重視今次的疫情幫，攜手合作減低新冠感染。