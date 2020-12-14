一個主權公民主義　一個栘轉移陣地的示威 造成了波特蘭密西西比紅房子事件



（本報綜述）上周二，麥縣警方在波特蘭警隊的陪同下，根據法庭的命令到北區（俗稱黑人區）密西西比街的一棟紅房子進行二度收屋行動，但遭到一班非法霸佔該房子的群眾強烈反抗。結果收房不成，至今房子仍繼續被霸佔，而霸佔範圍更伸延至房屋周圍的兩個街區。這事件發展已引起全國，甚至是世界的關注，波市警察局和市長均表態，希望事件能和平解決，並重申：霸佔必須結束 波市沒有自治區！

這座紅房子座落在本市的歷史黑人區，政府為了發展這一區，曾將原來居住在區內的黑人趕走，這個歷史現已成為了一班爭取社會公義的黑人，霸佔這紅房子與政府對恃的理由。

警方在收屋不成後，有更多的示威者到來維護這所房子，並在房屋的周圍圍上雜物木板等，形成一個他們所說的自治區，後來這範圍更擴大了，警方表示留意到這班人士在這自治區內藏有武器和汽油彈，準備與政府作長期的對抗。而在這裡聚集的人群多是早前在本市領導多場示威的黑人年輕人和左派組織人士。一場法庭收屋的事件就此而演變成一場為種族公義的佔領事件。

先來說一下事件的因由。事件的主角是金尼（Kinney）家族，他們自50年代已擁有這座紅房子，至今已有好幾十年，房子亦早已付清房貸。在2002年，這家人將房子按給銀行，套現來為一位犯了法的家庭成員威廉斯支付律師費。法庭文件顯示威廉斯當年17歲，因超速駕車發生意外，令到一名80多歲男子死亡，因此威廉斯被判監6年。出獄後，威廉斯在2010年又因2宗無牌駕車和藏毒，再度入獄。

金尼家族稱，這筆貸款是當時極之流行的掠奪性貸款，意思是存欺詐成份的，專針對社會弱勢社群的貸款。直到2008年，他們就沒有還款了。他們曾經多次循法律途徑希望保住房屋的主權，但都不成功。

為何金尼家族不付還款呢？原來這與「主權公民」理念有關。

什麼是「主權公民」（Sovereign Citizen)？

Sovereign Citizen字面意思是「有主權的公民」。據了解，自稱為「主權公民」的人很多都是生活上不如意，例如破產、失業、失婚等。他們很多都擁有槍械，不少更涉及槍擊和爆炸案。這群人認為政府權力過大，所以覺得自己不應受政府約束，甚至可以凌駕法律之上。他們相信自己可以決定遵循哪些法律，不是法官、也不是陪審團或執法人員來決定；他們更認為不應該交稅。不少社會人士會覺得這些「Sovereign Citizen」是心理和腦筋有問題的暴力份子。

據波特蘭社會學家布拉紮克(Blazak)稱，在2000年代的抵押貸款危機，美國黑人成為掠奪性貸款的目標。這些人開始聽到：政府法律無效——抵押貸款法律無效等觀點。因此出現愈來愈多自稱是主權公民的非裔移民，他們把這看作為保衛家園的一種方式。

在大學教授Christine Sarteschi出版的一本有關主權公民的書內提到“摩爾人主權者”(Moorish soverners)的群組，他們持「主權公民」的理念，專是反對銀行收屋而聞名。他們認為他們是最初，或是比任何人都早在美國的人，基本上是擁有所有土地的。

自2007年起，威廉斯．金尼已稱自己是一名摩爾人主權者，他曾說過，他是這片土地的原居民。因未有償還貸款，銀行將房屋收回。威廉斯多次在法庭上聲稱自己是主權公民，他的家人不必支付抵押貸款，藉此奪回這座紅房子。

這座紅房子終於在2018年被銀行拍賣，並由發展商Ozeruga 以26萬賣下，但當時威廉斯．金尼與家人一直住在該房子內，拒絕離開。金尼家族多次反告Ozeruga，理由是銀行收屋是違反了權利，而這座紅房子就此成為了城市發展改造中的種族不平等象徵。這紅房子旁的土地目前市值超過千萬。

周五，Ozeruga 表示願意以原價賣回給威廉斯，他說他只是一家小型家族企業，沒有大團隊也不能負擔這樣的法律費用，再且他也擔心自己家人的安全。他又說，惠勒市長已跟他聯絡，希望能商討出一個好的和平解決方法。至於，威廉斯，他表示正在商討中，但不知道事情發展會如何。

日前媒體爆出，金尼家族在紅房子附近另有一間市值60萬的房子，威廉斯向傳媒解釋，這所房子是他祖母的，是他們讓他和家人在這房子內暫住，免得要露宿街頭。威廉斯表示，他也有入住旅館，亦在紅房子外紮營，他說事情已有進一步的發展，市長辦公室人員在周五已與他和家人接觸。他強調，雙方目標是將紅房子的主權回到他和家人手上。

這件『密西西比紅房子』事件到今天已是第六天了。示威者的紅房子附近的街道封鎖，阻外一帶的交通，也對附近居民造成滋擾。由9月到11月期間居民曾有81次報警求助的紀錄。

其中一名佔領者向記者表示：請支持我們這樣做，讓我們可以保護其他有同樣遭遇的家庭，他們只會針對黑人家庭，因為在整個系統中存在歧視和反對黑人。

事件發生後，有人在GoFundMe 網站內發起眾籌，協助這家人賣回房子，截止13日，籌得的款項有308,820元已超過目標的25萬元。

周日惠勒市長發聲明指，他堅持要找出一個能夠和平解決這事的方案。並表示已在周六晚與金尼家族達成協議，重開紅房子附近一帶的街道，並指這是將事態降級的重要一步，也是對波特蘭北區和金尼家族一個長遠的解決方案。市長表示對事件發展抱樂觀態度，並感謝附近居民的忍耐，讓政府能花時間來解決這一個極危險的情況。