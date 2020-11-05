【新規】下週五起赴華須進行新冠核酸檢測+血清抗體檢測雙陰性檢測
美國新冠肺炎疫情持續，中國進一步收緊自美赴華旅客的防疫要求。中國駐美國大使館網站周四（29日）發出通知，自美國西岸時間11月6日凌晨零時起， 自美國出發乘坐航班赴華的中外籍乘客，均須提供48小時內的病毒核酸和血清IgM抗體檢測雙陰性（即無感染）證明。目前旅客自美赴華，只須提供出發前3天內完成的病毒核酸檢測無感染證明。
通告指出，新措施是為控制疫情跨境傳播，保護乘飛機的旅客健康安全。旅客如乘搭直飛航班由美國前往中國，在獲核酸、抗體檢測均無感染的證明後，可根據核酸檢測地按領區劃分，向中國駐美國使領館申請並獲得帶「HS」標識的綠色健康碼或健康狀況聲明書。
旅客假如從美國出發轉機前往中國，除在美國登機前48小時須完成第一次檢測並提供雙陰性證明外，在最後一個直飛中國航班中轉國登機前48小時內，須完成第二次採樣、檢測，並獲得核酸檢測、血清IgM抗體無感染證明。
對於自第三國出發經美國中轉赴華的旅客，通告指目前美國主要機場不具備檢測條件，建議謹慎選擇自美國中轉赴華。如確有需要途經美國，務必提前了解美國實施的外國人入境限制臨時措施，辦好美國簽證，在入境美國後進行第二次核酸檢測和血清IgM抗體檢測，並向中國駐美國使領館申請並獲得綠色健康碼或健康狀況聲明書。通知提醒，如在不符合登機條件的情況下經美國中轉，將面臨極高的滯留風險，甚至被遣返回出發地。
以下是中國駐美大使館的具體：
一、檢測要求
（一）對搭乘直飛（不經第三國中轉）航班自美赴華人員，須在登機前48小時內在美國檢測機構完成核酸和血清IgM抗體各一次採樣、檢測，並在獲得核酸、抗體檢測為陰性的證明後，根據核酸檢測地，按領區劃分，向中國駐美國使、領館申請並獲得帶“HS”標識的綠色健康碼或健康狀況聲明書。
（二）對從美國出發，經第三國中轉乘機赴華人員，須在美國進行第一次核酸檢測和血清IgM抗體檢測，在中轉國（赴華直飛航班起飛國）進行第二次核酸檢測和血清IgM抗體檢測，並分別向中國駐美國和最後一個直飛中國航班中轉國機場所在地的使領館申請並獲得帶“HS”標識的綠色健康碼或健康狀況聲明書。
第一次在美國進行的檢測，須在離美航班登機前48小時內完成採樣、檢測，並獲得核酸檢測、血清IgM抗體檢測陰性的證明。第二次在最後一個直飛中國航班中轉國進行的檢測，須在中轉登機前48小時內完成採樣、檢測，獲得核酸檢測、血清IgM抗體檢測為陰性的證明。
（三）對自第三國出發，經美國中轉乘機赴華人員，目前美國主要機場不具備檢測條件，建議謹慎選擇自美國中轉赴華。如確有需要途經美國，務必提前瞭解美國實施的外國人入境限制臨時舉措，辦好美國簽證，在入境美國後進行第二次核酸檢測和血清IgM抗體檢測，向中國駐美國使領館申請並獲得帶“HS”標識的綠色健康碼或健康狀況聲明書。如在不符合登機條件的情況下來美中轉，將面臨極高的滯留風險，甚至被遣返回出發地。
二、中國公民申領帶“HS”標識的綠色健康碼
（一）中國公民在獲得核酸檢測、血清IgM抗體檢測陰性證明後，應儘快通過防疫健康碼國際版小程序，填寫個人情況，並上傳核酸檢測、血清IgM抗體檢測為陰性的證明。
（二）中國駐美使領館將根據核酸檢測地，按領區劃分（駐美使領館領區劃分，請點擊這裡）儘快進行審核，符合要求的乘客將獲得帶“HS”標識的綠色健康碼。
（三）執飛赴華直飛航班的航空公司將憑該航班起飛國家中國使領館核發的帶“HS”標識的綠色健康碼驗放乘客。請在健康碼有效期內乘機，並配合航空公司查驗。
三、外國公民辦理健康狀況聲明書
（一）外國公民在獲得核酸檢測和血清IgM抗體檢測均為陰性的證明後，應根據核酸檢測地，按中國駐美使領館領區劃分（駐美使領館領區劃分，請點擊這裡），儘快按相關使領館要求方式，提交有效護照資料頁、檢測陰性的證明、申請人已簽字的健康狀況聲明書掃描件。
（二）外國公民向駐美使領館（領區劃分，請點擊這裡）提交“健康狀況說明書”申報材料：駐舊金山總領館：
（三）中國使領館審核通過後，以電子郵件方式將認證過的健康狀況聲明書掃描件發送給申請人。申請人須自行列印並隨身攜帶。
（四）執飛赴華直飛航班的航空公司將憑該航班起飛地中國使領館核發的健康狀況聲明書驗放乘客。請在健康狀況聲明書有效期內乘機，並在乘機時配合航空公司查驗。
四、特別提醒
（一）請認真閱讀本通知並據此妥善安排前往中國行程。如無法按要求獲得核酸檢測和血清IgM抗體檢測結果均為陰性的證明，乘機前未能持有帶“HS”標識的綠色健康碼或健康狀況聲明書，暫不符合乘機條件，需重新合理安排或調整行程。
（二）為便於檢測，中國駐美使領館並未指定或授權檢測機構，請自行向檢測機構瞭解並確認檢測方式、報告內容、出具效率和收費等。
（三）非直達航班乘客需進行兩次檢測，鑑於自美赴華主要中轉國機場轉機區內多不具備檢測條件，建議謹慎選擇中轉航班赴華，中轉乘客請查詢當地使領館網站通知，注意瞭解中轉國家涉及核酸和血清IgM抗體檢測的相關要求及政策調整時間，以及入境要求，必要時提前辦妥入境簽證，以免在中轉國出現無法及時有效檢測並獲得有效健康碼或健康狀況聲明書，甚至造成在當地受阻、滯留等後果。
（四）目前，美國國際機場極少具備快速檢測能力，美國境內檢測機構較分散，且檢測時長無保障。請慎重考慮經美中轉赴華。
（五）本通知自美西時間2020年11月6日0時起實行，對美西時間11月6日0時前遞交至駐美使領館的健康碼、健康聲明書申請，駐美使領館將按9月4日原通知標準審核。自實行之時起，此前駐美使領館有關健康碼、核酸檢測等相關通知與本通知不一致的，以本通知為準。
（六）駐美使領館再次提醒赴華人員，綜合考慮疫情風險和出行成本，力爭做到“非必要，不旅行”。在進行檢測後，減少非必要外出，做好個人防護，避免出現感染情況。