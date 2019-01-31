【優惠券】【乘車攻略】【節目時間表】豬年新春細運嘉年華 二月二日

豬年新春細運嘉年華 二月二日俄勒岡會議中心展廳C開羅

精彩的演出 豐富的活動 誘人的獎品 讓你滿載而歸兼行大運

入場觀眾可參加幸運曲奇抽獎 贏取由本地商家送出的數百份獎品

財神大派紅包 豬年幸運大抽獎 贏取現金、大彩電、iPad、航空公司贈券、家電

《豬年新春細運嘉年華》時間：上午10時至下午5時。

地址：俄勒岡會議中心 Oregon Convention Center (777 NE Martin Luther King Blvd.)

場內細運會讓你大顯身手 贏取獎品

籃球 足球 乒乓球 羽毛球 排舞

勵進教育中心即場舉行數學比賽及IQ比賽 歡迎5~12年級的學生參加

兒童遊戲 春節手工藝 寫揮春

畫家陸天樞教你畫吉祥豬

預售門票：每位$7（2月2日前在威捷中心購買，即黃上皇旁）

即場售票：每位$10（大小同價），憑優惠券現場購票可減$3。三歲以下免費。

三元優惠券下載方式：

網頁：www.portlandchinesetimes.com

Facebook：www.facebook.com/portlandchinesetimes

微信公眾號：今日波特蘭 （公眾微信號:pdxnow）

直接網址：http://portlandchinesetimes.com/wp-content/uploads/2019/01/3dollars.pdf

優惠券展示方式：打印、手機、平板電腦都有效！

Bus或Max攻略：

攻略一：Asian Food Center至Oregon Convention Center

有紅線和藍線兩條MAX直達！

攻略二：SE 82nd Ave, Portland至Oregon Convention Center

乘72號Bus至NE 82nd & 82nd Ave MAX stn, 轉乘紅、藍、綠其中一條MAX可直達

具體到你家，可根據Google地圖查找最佳交通工具，很多地方都靠近MAX站，而不用坐Bus。

節目時間表：