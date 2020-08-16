【中美角力】馬化騰回應特朗普封殺令　強調微信與WeChat不同

美國總統特朗普日前簽署行政命令，下月20日起禁止國內人士及企業與TikTok母公司字節跳動及微信（WeChat）母公司騰訊交易。 騰訊主席馬化騰週四（13日）表示，中國版微信和海外版WeChat是不同產品，其他管理層也認為特朗普的禁令不影響公司其他在美業務。

馬化騰一開始便強調微信和WeChat是不同產品，有人分不清楚。 同時指出行政命令的焦點是在美國的「WeChat」，而非在美國的其他業務，騰訊正尋求美國政府進一步澄清。

到底微信和wechat有沒有分別？

在許多人眼中，「微信」和「WeChat」只是中英名之分，但除了名稱以外，的確不盡相同。 微信在2010年推出，2011年10月更新軟件時增設英文版本；到了2012年4月，為了進軍國際市場，騰訊將英文版微信正式改名為WeChat，並支援多種語言。

微信只限中國內地使用，然而WeChat針對的是中國大陸以外國家及地區的用戶。 當用戶到手機應用程序商店下載這款軟件時，系統早已根據用戶的電話號碼分辨所在地區，從而決定用戶可下載WeChat或是微信。

騰訊首席戰略官米切爾（James Mitchell）則指出，美國業務只佔騰訊收入的2%，美國廣告收入也只是佔1%；又指特朗普的禁令明確地限於美國司法管轄範圍內，所以 他們預期不會影響中國國內的美國企業廣告合作。

騰訊執行董事兼總裁劉熾平稱，微信有大量廣告客戶，而其他商企在爭取廣告機會，只要有「廣告存庫」便會有相關收入。 他又稱，公司在遊戲等領域將關注用戶私隱、數據安全等問題，配合不同國家的法律，與合作夥伴創造雙贏。

南加州華人恐禁微信 逾6萬人聯署反對

美國總統特朗普上週簽署行政命令，下令禁止中國實時通訊軟件微信在國內的任何交易活動。 南加州多個華人居多的社區對此感到恐慌，週五（14日）有人在網上發起白宮聯署「微信不應被禁」請願，至今已超過6萬人簽署。

南加州聖加布里埃爾谷（San Gabriel Valley）及歐文市（Irvine）一帶都集中了華人，有華人居民指微信已成為生活的一部分，就像Facebook Messenger，但微信好用10倍。 當地有部分微信用戶表示開始尋找其他替代的通訊程序，包括在日本流行通訊軟件Line及Facebook擁有的WhatsApp。