『麥當勞教育展』11月18日舉行 邀得多家機構及大學參予

大學學生事務專業人士即場向學生和家長們提供入學、獎助學金、SAT 考試等資訊

設中文講座 方便家長了解子女入讀大學須知和財務安排

（本報訊）由波特蘭新聞及波特蘭文藝中心負責策劃和承辦，麥當勞題贊助的的『麥當勞教育展』波特蘭專場，將於11月18日在東南區波特蘭社區學院內舉行（82街Division 街），由上午十時至晚上四時舉行。這是一個一整天的免費活動，亦歡迎學生們隨時進場，中途參與。大會將為註冊參加的學生和家長們提供免費午餐。麥當勞公司亦設有遊戲攤位，大送禮品。歡迎各界到場了解更多有關入讀大學的資訊。

為了讓學生和家長們深入了解在美入讀大學的各樣事宜，『麥當勞教育展』特別分三部份進行。

首先有不同題目的講座在不同時段舉行，包括有由AcceptU主講的認識大學的收生程序Inside Admissions Office講座及Extracurricular Activities & Leadership Development課外活動及領袖才能發展講座。AcceptU 是一家來自麻省的機構，他們的團隊是由多位曾任著名大學收生部門的專業人士所組成，對全美大學的收生情況瞭如指掌，他們的團隊曾成功協助了不少學生入讀理想的學府。入讀理想的大學或是名校，要注意甚麼？學生從高中一年級起就要為這作好準備，課外活動及領袖才能發展對入讀理想大學是重要一環，亞裔學生在這方面較弱，透過這講座，家長和學生們將了解到課外活動的重要性。

來自Heartland Financial Institute 的Peter將以廣東話向學生和家長們講述申請大學的程序及FAFSA, 大學資助及獎學金的資訊。Peter 從中國移民到美國，親身經歷在美國讀大學的困難，特別是經濟方面，他在加州著名的UC Berkeley大學畢業後，就專注幫助新移民家庭子女入讀大學的事宜，包括父母準備為子女入學前的財務應如何計劃，好讓子女能取得資助。

入得一所理想的大學其中重要的一環是SAT 考試的成績，在本地有十多年學生輔導歷史的現代教育機構的負責人將在講座中談到學生應如何應付SAT 考試，及成績對入學的影響等。

另外，申請大學獎助學金是一項複雜而耗時的工作。本州的高等教育統籌委員會（The Higher Education Coordinating Commission 屬下的OSAC學生事務辦公室是高中生申請獎助學金的集中點，只要填寫一份申請表學生就可同時申請數百份的獎學金。OSAC的人員將到場協助學生申請，並在講座中講述他們的服務。每年OSAC均為本州學生提供超過一億元的聯邦或私人的獎助學金，幫助學生支付大學的學費。這是一個明年入大學的高中生不能錯過的講座。

第二，是為學生和家長提供個別輔導，『麥當勞教育展』中的所有輔導員都是來自本州著名大學的專業輔導員，包括俄勒岡大學（UO），俄勒岡州立大學（OSU），波特蘭社區學院（PCC）等。

第三，是大學展，參展的十多家大學來自美西北區，加上一些向學生提供服務的機構，讓學生和家長們能親自了解不同學校的情況，及除了直入大學的另類選擇。

這是一個難得的一活動，讓同學和家長一次過了解到入讀大學的全面知識。

為了鼓勵學生和家長參加不同的講座，大會提供免費午餐，但學生必須到網上註冊，以便大會準備。註冊請到www.portlandchinesetimes.com。