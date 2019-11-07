『麥當勞教育展』11月16日 82街PCC內舉行

如何準備申請大學 那裡找到獎學金資料 申請助學金的資格

一一為你詳解 多位優秀學子 為你分享學習經驗

免費入場 免費午餐供應 請立即網上登記報名

（本報訊）由波特蘭新聞舉辦，麥當勞贊助的『麥當勞教育展』，將於下周六（11月16日）上午十時至下午三時，在東南區波特蘭社區學院內舉行（82街Division 街）。今年報名學生和家長非常踴躍，未有報名的學生和家長，請立即到本報網站www.portlandchinesetimes.com報名，以確定能獲得免費午餐供應，讓你和子女能留在場內，了解各樣不同的教育資訊，及向近20間大學和其他機構的展攤獲取更多的資料，出席的高中生更可參加幸運抽獎，贏取iPad蘋果平板電腦及50元和100元的亞馬遜禮品卡。

家中有子女已屆入大學的年齡時，父母就開始擔心子女能否入讀心儀的大學外，還有最重要是「錢」的問題。另外，你是否知道要讓大學能從總多的申請表中選中你，也是一門學問。

大多數學生都想争取獎學金(scholarship)或助學金(grant)，前者是靠過人的成績或才華，後者基于經濟需要。子女學業成績好當然可申請獎學金，但政府的助學金亦常重要。如家庭收入或是擁有財產超過申請資格就不符合申請的資格，但如父母懂得財務上的安排，這就會不一樣。

原來，有不同的機構會向員工提供大學學費資助的計劃，讓那些財政上有問題的學生，有機會接受高等教育。

今次的『麥當勞教育展』中安排有多個講座在不同時段舉行，最受家長歡迎，以中文主講的《申請大學資助的財務策略與安排》，今年會由World Financial Group 主持。該機構的Peter將以中文向學生和家長們講述FAFSA，大學資助的申請，指導家長如何為孩子上大學做好財務規劃，都讓學長及家長獲得最實用的教育資訊及建議。

對美大學收生情況瞭如指掌，來自俄勒岡大學收生部的官員將為學生們介紹大學的收生情況，及指導學生如何準備申請。

另外，申請大學獎助學金是一項複雜而耗時的工作。本州的高等教育統籌委員會（The Higher Education Coordinating Commission 屬下的OSAC學生事務辦公室是高中生申請獎助學金的集中點，只要填寫一份申請表學生就可同時申請數百份的獎學金。OSAC的人員將到場協助學生申請，並在講座中講述他們的服務。每年OSAC均為本州學生提供超過一億元的聯邦或私人的獎助學金，幫助學生支付大學的學費。這是一個明年入大學的高中生不能錯過的講座。

學生和家長可即場約見來自本州著名大學的專業輔導員，包括俄勒岡大學（UO），波特蘭社區學院（PCC）等，向他們更深入了解讀大學的選科或其他有關的問題。

至於在場近20個展攤，有多家來自美西北區的十多家大學的招生官員，將現場親自介紹大學的各樣資訊。另有一些向學生提供服務的機構，為學生提供除了入大學的另類選擇和各項的服務。

對關心子女教育的家長們，和學生們來說，『麥當勞教育展』絕對是一個難得的機會，這是本地唯一針對亞裔學生而設的高等教育資訊。根據調查，亞裔社群因為言語不通或是沒有途徑了解實況，很多時就犧牲了子女接受高等教育的機會。

『麥當勞教育展』歡迎家長及初中和高中學生到來參加，一次過了解到入讀大學的全面知識。

為了鼓勵學生和家長參加整天的活動，大會提供免費午餐，但學生必須預先到網上註冊。學生們請留意本報的臉書頁不斷的更新https://www.facebook.com/events/2369521249954480/。查詢電話：503-771-9560。

當日的活動及講座時間表，請參照刊登在本期波特蘭新聞的廣告。