『麥當勞教育展』11月10日Warner Pacific 大學內舉行 多家機構及大學參予

大學學生事務專業人士即場向學生和家長們提供入學、獎助學金等資訊

設中文講座 方便家長了解子女入讀大學須知和財務安排

（本報訊）由波特蘭新聞及波特蘭文藝中心負責策劃和承辦，麥當勞主題贊助的『麥當勞教育展』波特蘭專場，將於11月10日在東南區Division 86街的Warner Pacific 大學，上午十時至下午三時舉行。這是一項免費活動，讓學生和家長們可深入了解在美入讀大學的各樣事宜，歡迎學生隨時進場，中途參與。

為鼓勵學生參與，大會將為預先註冊的學生和家長們提供免費午餐，大華99超市亦向首20名註冊學生送出禮品卡。麥當勞公司亦即場設有遊戲攤位，大送禮品。

今年的『麥當勞教育展』主要針對和服務的對象是美國初中生、高中生以及家長。目的是幫助這些華裔青少年和父母更加深入的了解美國大學入學的要求，招生制度，大學申請流程，大學獎學金的申請條件和資質要求等。並且指導華裔父母如何理財，有助子女申請大學助學貸款等。

『麥當勞教育展』安排有多個講座在不同時段舉行，其中包括有最受家長歡迎，以中文主講的《申請大學資助的財務策略與安排》，今年會由World Financial Group 主持。該機構的Peter將以廣東話向學生和家長們講述FAFSA, 大學資助的申請，指導家長如何為孩子上大學做好財務規劃，都讓學長及家長獲得最實用的教育資訊及建議。

對美大學收生情況瞭如指掌，曾是俄勒岡大學收生官員的Wing Ng 將為學生們介紹大學的收生情況，及指導學生如何準備申請。

另外，申請大學獎助學金是一項複雜而耗時的工作。本州的高等教育統籌委員會（The Higher Education Coordinating Commission 屬下的OSAC學生事務辦公室是高中生申請獎助學金的集中點，只要填寫一份申請表學生就可同時申請數百份的獎學金。OSAC的人員將到場協助學生申請，並在講座中講述他們的服務。每年OSAC均為本州學生提供超過一億元的聯邦或私人的獎助學金，幫助學生支付大學的學費。這是一個明年入大學的高中生不能錯過的講座。

第二，是為學生和家長提供個別輔導，『麥當勞教育展』中的所有輔導員都是來自本州著名大學的專業輔導員，包括俄勒岡大學（UO），俄勒岡州立大學（OSU），波特蘭社區學院（PCC）等。

今年的大學展，有來自美西北區的十多家大學的招生官員，將現場親自介紹大學的各樣資訊。另有一些向學生提供服務的機構，為學生提供除了直入大學的另類選擇和各項的服務。

這是一個難得的一活動，讓同學和家長一次過了解到入讀大學的全面知識。

為了鼓勵學生和家長參加不同的講座，大會提供免費午餐，但學生必須預先到網上註冊，以便大會準備。註冊請到www.portlandchinesetimes.com。學生們請留意本報的臉書頁不斷的更新

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