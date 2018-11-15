『麥當勞教育展』圓滿落幕 學生與家長們表示獲益良多

（本報訊）2018『麥當勞教育展』已於上周在Warner Pacific 大學內舉行，會場內有大學、不同的社區機構等，為參加者提供各樣有關教育的資訊，今年大會新增有大學生分享讀書經驗和生活點滴的環節。

似乎關心子女教育的家長們，比學生們顯得更積極。那些指導家長如何為子女準備入學的機構的展台，幾乎整天都站滿了查詢的家長們。

大會安排的多場講座亦相當受歡迎，特別是說到有關申請獎助學金的，更是座無虛席。

『麥當勞教育展』是一個一站式的大學資訊活動，所針對的對象是亞裔移民家庭的第一代大學生，因為這等學生的父母都不曾在美國接受過高等教育，不懂得在美國入讀大學的各項要注意的事宜，不知如何能協助子女。

活動的其中一個目的是幫助這些青少年和父母更加深入的了解美國大學入學要求，招生制度，大學申請流程，大學獎學金的申請條件和各樣的資源。

當日大會邀請到麥魯瑪縣教育局的委員之一的應馬麗珍女士講話，她指出大學是一個重要的人生旅程，鼓勵學生們開放自己，找尋理想。她讚揚波特蘭新聞舉辦這樣有意義的教育展，並著學生們好好利用這機會，了解更多有關如何準備好自己踏上大學的教育路。

今年大會得到多位來自不同學科的大學生即場向學生和家長們分享他們的學習經驗，其中一場全是醫學科的學生，也是最受家長們歡迎的一組。在談到學費方面，多位學生都表示，不要為了讀書而要負擔一大筆的債務，他們指出，其實有不少獎助學金或是其他的機構都有不同的計劃能幫助學生們減輕學費的負擔。特別是對讀醫學科的學生而言，因為大部份都不會是四年可畢業的。其中一位剛開了自己的牙科診所的前學生表示，就他的學科而言，在普通的大學與讀名牌大學畢業沒兩樣，因為畢業後，無論你是俄勒岡州立大學畢業或是哈佛大學畢業，還是要定期考試來確保牙醫的專業資格，所以當財務是一考慮時，其實也用不著背著昂貴的學費借貸來獲得牙醫的資格。

對一些中產家庭，子女讀大學是一個負擔，除非子女考獲獎學金，否則就要拿出一大筆錢讀大學，因為收入不算低，較難獲得學費的補助。當日，World Financial Group的財務專家在場舉辦了兩場講座，，向家長們講解及早為子女讀大學作出財務安排的重要性，訂出財政上策略，就能輕鬆應對子女學費的問題。

一位到美國只有兩年的母親帶著兒子過來，她說對讀大學甚麼都不了解，兒子兩年後就升大學了。另有一非裔家庭，母親帶著成績非常傑出的女兒到來，希望獲得一些意見，如何為女兒作出更好的安排。她們的情況，都是典形的少數族裔所遇到的子女教育問題。有一位家長表示，這個教育展跟女兒學校舉辦的很不同，首先是大家都是亞裔人士，有一份親切感；第二是這裡所提供的資訊極之豐富且實用；第三是那些大學的專業輔導人員對學生的所提的意見都非常貼心。

本州的高等教育統籌委員會（OSAC）學生事務辦公室是高中生申請獎助學金的集中點，只要填寫一份申請表學生就可同時申請數百份的獎學金。OSAC的講員Lisa即場為學生及家長們介紹了多個本州的大學資助項目。Lisa 同樣的表示，不要因為讀大學而負上一身債，也不要一邊讀書一邊做多份工，因為這樣會影響學業。她呼籲學生們要多多利用這社資助項目。每年OSAC均為本州學生提供超過一億元的聯邦或私人的獎助學金。

當日，麥當勞在場設有一展台，讓學生們在了解入讀大學的流程的同時，可輕鬆一下，玩玩遊戲，拿些精美禮品和禮券卡。

大會為了鼓勵學生的參與，為所有參加的學生和家長提供免費午餐，主辦單位除了向首20名在網上登記的學生送出贊助商99大華超市的禮品卡外，並有抽獎，送出IPad 一部及三個100元獎學金。

2018『麥當勞教育展』由波特蘭新聞及波特蘭文藝中心主辦，主題贊助：麥當勞；場地贊助：Warner Pacific 大學；其他贊助有Global Financial Group、99大華超市、現代教育中心、俄勒岡州立大學亞太文化中心；社區伙伴：中華會館獎學金基金會、俄勒岡華人聯盟及亞太裔聯盟。