『解讀微信禁令』美商務部：20日生效 禁下載更新及其它功能

（本報綜述）今早（18日）美國商務部宣布週日，9月20日起開始禁止美國公司和微信以及TikTok之間的商業交易。 由周日起，這兩款中國手機程序將從Apple 和Google 的App Store 下架，而身在美國的微信用戶將無法使用微信的轉賬和支付功能。

同時，商務部宣布的限制還包括美國的電信營運商、互聯網接入服務提供商等，不得與微信合作。

本週三，美國商務部首次對特朗普的“微信禁令”做出解釋，當時就明確表示，禁令不針對個人用戶，在美華人依然可以在禁令生效後繼續使用微信。

但隨著禁令生效日期的臨近，商務部再次加碼，明確禁止微信的下載和更新。 商務部的官員指出，在周日以後，在美國用戶手機中微信應用仍可使用，但用戶可能會經歷應用運行速度的變慢。 但在長期情況下，由於缺少更新和修復，也會影響微信的穩定性。

商務部不會強制要求個人用戶停止使用或刪除微信

而在美華人最擔心就是微信的個人使用是否會受到影響。 商務部明確的表示，普通用戶使用微信不會被視為非法行為，也不會因此承擔民事或刑事責任。 同時，商務部也表明，不會強制要求個人用戶停止使用或刪除微信。

就短期而來，通過微信的正常聊天，發朋友圈，視頻通話，閱讀公眾號文章等都仍然不變。 然而，通過微信的金錢交易，包括用微信支付和轉帳將被禁止。

另一方面，TikTok的全面禁令被推遲到幾週後。 商務部表示，TikTok依賴的關鍵服務，如互聯網託管和運輸服務，在11月12日之前不會被禁，這意味著最後期限將推到大選之後。

全面禁令仍可能會在生效前被總統特朗普撤銷

商務部部長羅斯（Wilbur Ross）在接受福克斯商業頻道採訪時表示，TikTok也將面臨一些變化，但仍可運作到11月12日，屆時如果沒有達成令政府滿意的協議，將面臨與微信一樣的 禁令。 他補充道:“對於TikTok來說，到週日晚間唯一真正的變化是，用戶將無法獲得升級版本的應用、升級應用或維護。”

商務部周五的聲明給了TikTok一個喘息的機會，該公司仍在繼續談判一項協議，希望能避開全面禁令。

TikTok發言人在一份電子郵件聲明中表示，公司對這一決定感到“失望”。