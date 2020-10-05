『留言告訴我們您的姓氏入圍前三沒有!』 在美華人哪個姓氏人口最多？

近半個世紀，華人在美國的人數增長很快，目前約有500萬華人生活在美國，成為亞裔美國人中人數最多的族群。 想知道在美華人中，哪在姓氏的人口最多。

陳姓位於榜首！

根據人口普查局2010年的普查統計，在美華人中陳姓人數最多，近17萬人，成為第一大姓，全美姓氏排行榜中排名150位。

依據人口普查局的統計，除了陳姓在美人數最多外，排名前五的還有：

李，111786人，全美姓氏排行榜273位；

黃，111374人，全美姓氏排行榜274位；

王，109883人，全美姓氏排行榜282位；

楊，106003人，全美姓氏排行榜290位。

人口普查局通過對2000年及2010年間姓氏數據的分析，發現這10年間增長率最快的15個姓氏中，華人姓氏佔了8個，超過一半，這8個姓氏按增長率高低排列如下：

張姓，增長率111.2%

李姓，增長率93.4%

劉姓，增長率64.4%

王姓，增長率62.6%

黃姓，增長率61.8%

林姓，增長率61.1%

陳姓，增長率60.7%

吳姓，增長率56.5%。

這裡要特別指出的一點是，許多李姓華人在英文拼寫中使用的是Lee而不是Li，而Lee也是英國人及愛爾蘭人的常用姓氏，在2010年的人口普查中，Lee這個姓氏全美排名21 ，共有69.3萬人，但我們不知道這其中有多少屬於華人姓李的，因此只能將其作為非華人姓氏處理；如果其中有20%屬於華人李姓，那麼全美排名第一的大姓就非 李姓莫屬了。

如果從亞裔的角度看的話，排名前三位的是越南的阮姓（Nguyen）人數最多，約43.7萬人，全美排名38位；其次是韓國人的金姓，約26.2萬人，全美排名 77位；再其次就是華人的陳姓了。

今年美國展開了全國人口普查工作，這10年來在美華人的人數增長速度超過上一個10年，相信姓氏變化也很大，2020年的人口普查數據公佈後，我們會再向網友報告這方面的 最新進展。