『法官頒下臨時禁令』微信可照常使用但仍面臨封禁華人微信用戶組織稱是歷史性的勝利！

（綜合報導）加州舊金山聯邦法院上週六，就華府要求微信下架及禁止交易，舉行下臨時臨時禁令令。惟美國商務部周一（21日）表明，會挑戰該禁令，將尋求吸引力。

聯邦地方法官比勒（Laurel Beeler）上週六應“美國微信用戶聯盟”的要求該政策發布了初步禁令，判決指責，禁令將影響微信用戶的憲法第一修正案的權利，侵犯數百萬比勒認為關於微信構成國家安全威脅的具體證據“不足”，並且從詳細說明到實現只有兩天時間，給美國用戶造成了迫在眉睫和無可挽回之路。傷害。

在給CNBC的一份聲明中，司法部表示：“政府的觀點仍然是，第13943號行政命令完全符合法律，促進了切實可行的國家安全利益，儘管政府將遵守禁令，但我們正在考慮下一步適當的步驟，面臨法律挑戰時，打算積極捍衛行政命令和部長的執行努力。”

據了解，司法部曾敦促比勒不要阻止這一行動，稱這將“挫敗和取代總統有關如何最好地應對國家安全威脅的決心”。

比勒的初步禁令還阻止了美國商務部官員禁止微信在美國境內提供轉移資金或處理支付等服務的命令。

美國華人WeChat用戶組織“美國微信用戶聯合會”（下稱美微聯會）表示，“此次成功叫停總統令，對在美華人來說是一次來之不易的歷史性的勝利”。

上月，美微聯會正式向加州北區的地區聯邦法院提交申訴狀，投訴限制限制微信使用的行政令侵犯了憲法賦予他們的權力。與微信用戶溝通交流，經營生意，發起活動等使用場景相對應的是，美國憲法第一修正案禁止政府制定任何法律規定言論自由，媒體自由以及組織和集會自由。

該案首次聽證會前一天（9月16日），司法部曾提交文件稱，商務部並不打算對僅下載或使用微信傳輸個人或商業信息的個人或團體採取行動，並因此他們不會面臨美微聯會當時就認為，這個妥協方案只是一個單方面承諾，沒有總統或商務部長簽名，也沒有得到法官認可，所以是沒有實際法律效力。而且裡面的文字給政府留了很大的空間。尺寸，聲明稱普通微信用戶繼續使用不會遭到懲罰，但重新說明美國政府以後會不會強迫谷歌或蘋果商店下架階段應用軟件，也沒有就微信的支付和其他功能是否違反行政令作出明確的定義。

繼17日首次聽證會及18日緊急二次開庭後，該華人組織於19日再次與美國司法部公堂相見。當日，美微聯會律師團和美國司法部在聯邦法院法官比勒為微信禁令特開的緊急聽證會上進行了長達一個多小時的激烈交鋒。禁封微信的行政命令。

目前所有美國微信用戶都可繼續正常使用微信，應用商店可以繼續發布微信應用程序以及更新，其他電信運營商也可以繼續提供有關微信應用軟件的服務。

該律師團推斷，隨後美國政府很可能會因不服判決而立即上訴到聯邦第九巡迴法庭。美微聯會為了持續捍衛在美華人的憲法權益，將在未來將積極應訴，保衛並擴大勝利成果。

美微聯會稱，“此次成功叫停總統令，對在美華人來說是一次來之不易的歷史性的勝利”。“首先，通過法院程序挑戰和推翻總統令本身就具有極高難度。在美國兩百多年的歷史裡，總計共有過15,000個多個總統令中，只有極少數被法院限製或否決。

封殺微信的總統令實際上針對的是在美華人。而華人移民美國歷史遺跡，人口所佔比例縮小，又因文化程度參差不齊等原因，在動員組織大型社會運動方面經驗尚不足。

有針對此，美微聯會這次能夠自發形成組織，發動全國性的民眾支持，包括籌款，招募義工，尋找專家證人，聘用頂級專業律師團，來發起訴訟挑戰美國總統令的行動，則更傑出的此次維權行動能夠成功之不易。