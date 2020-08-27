『市長沉默了一星期後終開腔　承認做錯了』 呼籲市民起來!　攜手應對目前的困境!

（本報訊）被批評一直未有為示威發聲的波特蘭市長泰德． 惠勒，在周二晚市政府被暴徒破壞後，終打破沉默，在今天傍晚開新聞發布會，講述他目前的工作。 市長在記者答問環節中承認他做錯了：嘗試做得太多和獨自去做！ 因此未能將重點放在停止暴力和復蘇經濟上。

市長呼籲所有社會人士起來與他合作，使波特蘭重回正軌！

市長表示，在過去五個月，本市同時出現了三個嚴重的議題：新冠疫情、經濟衰退和種族不公平。 他確實需要社會的幫助。

惠勒市長又說：已受夠了！ 目前最重要的是，立即採取行動停止所有暴亂。 他指出一直令本市感到自豪的和平示威歷史，已被這些暴徒騎劫了，他們不單止破壞了建築物，他們還傷害了市民。

市長表示，他於今天晚上將與警隊開會，明天則與商界開會，商討修復的對策，所以在未來數天將有更詳細的資料公佈。

在回答記者的提問中，市長指出波特蘭市在過去幾天都成為了全國的新聞焦點，這些媒體均為波特蘭市重新作出定義，他們的報導給了人們一個片面的印象：波 特蘭是一個充滿暴力的城市。 市長希望社會大眾起來，幫助雇主和僱員重回工作單位，使市中心回復安全，他指出已有太多的家庭受到傷害，而示威並未能為他們解決問題。

有記者問市長，要社會大眾起來的意思是什麼？ 市長說，要大家出聲，提出計謀。 市長強調，就算是那些暴徒，他也想他們的聲音，好讓他了解為何他們需要做出這些暴力行為。

最後記者問市長有什麼說話要向暴徒說時，市長說：和平！ 並指暴力帶來的就是暴力的新聞，這些新聞蓋過所有改革的訴求，對改革絲毫沒有半點幫助。

本市的示威已持續近100日，週二晚，示威者轉移目標到波特蘭市政府大樓，當晚的集會先被指為非法集會，後再被定性這為一場暴動。 警方拘捕了23名成年人及拘留了兩名少年。

報導指，當示威者到場後立即阻塞4街的交通，並向市政大樓外圍塗鴉和打碎未有圍板的玻璃窗，有人破壞閉路電視，企圖進入已關門的市政大樓，警方隨即宣布這為 非法集會，並進行驅趕。 已離去的示威群眾迅速回到大樓，再打破大樓玻璃，企圖放火，當時仍有保安人員在內留守，警方再宣布這為暴動。 發出進一步警告後，警員試圖再次驅散人群。 示威者一邊離開，一邊在路上放置鋼筋紮帶，試圖爆破警車輪胎，又破壞巴士站和利用強力激光光照射警員的眼睛。 未幾，人群又迅速返回，警方再逮捕了多人。 到凌晨1:30，大多數人才散去。

早在當日的午間，示威組織宣布當晚的目的地是一個位於北區的青少年拘留中心，麥縣縣長得知消息後立即發聲明，要求示威者考慮住中心內的兒童。 縣長指目前該拘留中心共有38名青少年，他們正在經歷創傷和生命中的困難時期，同時有青少年住在中心內的庇護所，而他們並不是被拘留。 結果，示威者轉移目標。

而在早一晚（24日），約300名示威者直衝到北區的警察協會，他們邊走邊叫「燒了它！」，示威者全副武裝，有備而來。 到達協會後就截斷電源和在屋外放火，因怕火勢危及附近民宅，警方立即宣布這是暴動，並立即進行滅火，但有示威者將助燃物料倒入火中，令火勢變得更猛烈。 在一輪驅趕行動後，示威者多次折回，警方共拘捕了25人。

多晚在北區示威後，區內有居民對這些發生在深夜擾人的示威感到憤怒，有居民指暴徒罔顧居民的安危，嚇怕兒童。 有居民說，市政府和州政府的領袖們應該要向警察提供更多的幫助來應付每晚的示威；亦有居民說市長應聽示威者的聲音，滿足他們一些要求，令到示威能 停止。

布朗州長亦在周二已發推文清楚表示，是時候這些暴力和破壞要停止了！ 好讓波特蘭能重新註眼在族種平等這更重要的工作。 州長強調那些犯了暴力罪行的人士必定要為自己的行為負責。