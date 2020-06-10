『市長宣布警隊改革初期』增加1200萬予黑人社區



（本報訊）連續多晚聲勢迫人的示威中，要求改革和種族平等聲不絕，波特蘭市長泰德惠勒承諾改革，並在周二下午宣布了他的改革道路。

首先撥款1,200萬元到非裔社區，同時公佈一連串的改革行動。惠勒市長認為，由於系統性種族主義同時出現在警察局內部，因此市長還領導其劃分的部門製定政策，為黑人社區提供更好的服務。市長亦提到，目前是我們需要從事文化轉移的時候，將白人至上的思想砍掉。

市長說：「公眾給了我們這個歷史性的機會，讓我們重新想像一下在波特蘭市，甚至是整個美國的警務工作和公共安全的狀況。」，市長又說：「原本應該保護和服務社區的機構，卻使有色人種，特別是黑人社區感到絕望。

市長稱這些改革行動已是姍姍來遲了，並提出單靠政府是不可能完成改革的，必須有每個人的參與，包括社區的合作夥伴和黑人社區的領袖們。

在市長列出的19項改革項目中，包括有以下幾點：

重新將警察預算中的700萬美元和其他地方的500萬美元撥給有色人種社區；

與俄勒岡州有色人種立法會議員攜手改革，並禁止使用鎖喉術；

要求刑事司法系統的合作夥伴跟隨市政府的承諾，重新投資在有色人種社區中；

由波特蘭警民互動委員會（PCCEP）召集，由社區對警察巡邏服務進行審查和重新構想；

不再與TriMet續簽協議，解散公共運輸警察隊伍，變成這批警察調回巡邏工作；

解散警隊中的減少槍支暴力團隊，並從根本上重塑減少槍支暴力的方法；

撤消校警職位，解散青年服務部和學校資源警官計劃；

將PCCEP除波特蘭市法規，轉化為永久性社區監督機構；

就針對執法人員的隨意歧視，制定具有私人訴訟權的禁止種族貌相法例。

市長表示，希望大家知道他是認真對待這些行動，並進行緊急處理。他又指出什麼都會是可能的，但目前最重的是需要從根本上改變警察局，並且經常中如何與警察互動。

市長亦承諾，在改革的過程中，確保不會危害到公眾安全，但突出這絕對不容易做到的。

新任警察局長查克·洛威爾（查克·洛威爾）說：“警務工作目前正處於一個十字路口，我們知道某些事情必須改變，而我的工作是部門進行這些改革。”關於禁止使用鎖喉術的問題，新任局長表示，在遇到生命受到威脅的情況下，警察仍然是可採用這控制罪犯的方法。

另外，惠勒市長向市政府員工宣布，批准他們放40小時的喪親假期來哀悼在這場全國示威中喪生的多名黑人。根據市長辦公室的說法，喪親之痛是給員工時間反思，因為美國人正面對“現有400多年集體壓抑和創傷”。