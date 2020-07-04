『小心酒精惹火！ 』國慶玩煙火 勿抹乾洗手液！

（本報綜述）明天就是一年一度的國慶節了，歡度這個節日，煙火可是少不了的。然而，對於這幾個月來因為疫情已習慣使用乾洗手液的人來說要格外留意了，施放或碰觸煙火前千萬不要塗抺，因為乾洗手液含有酒精，遇火即燃，十分危險。

而北卡州一消防局最近在社群媒體臉書上發文警告提醒民眾：「請記住，如果今年燃放煙花時，不要同時使用乾洗手液，只能用肥皂和水洗手，因為乾洗手液易燃。」

眾所周知，酒精和火是危險的組合。格林斯伯勒市消防局的消防和生命安全教育家迪‧謝爾頓(Dee Shelton)指出，除了燃放前要注意，靠近任何火源(例如燒烤用的爐具)時都要避免使用乾洗手液。煙花及阻燃劑等都應該遠離火源。

據美國消費品安全委員會數據顯示，7月4日假期前後的一個月中，平均每天有180人因為與燃放煙火相關的傷害而到急診室，而這些與煙火有關的傷害中，高達57%是燒傷。

根據美國消安會2019年的煙火年報，僅在去年，全美急診室與施放煙火有關的受傷案例就有將近1萬件，其中58%是燒傷。

這份年度報告提到，灼傷是手、手指、手臂和腿部最常見的傷害。

目前，聯邦疾病防治中心(CDC)建議人們外出時隨身攜帶含有至少60%酒精的干洗手液；而最近一項調查的研究人員發現，使用乾洗手液清潔至少30秒鐘，可以有效讓新型冠狀病毒失去活性。