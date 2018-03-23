『对抗只能俱损 合作才能双赢』 驻美大使崔天凯谈中美经贸关系

3月22日，美国总统特朗普签署总统备忘录，依据“301调查”结果，将对从中国进口的商品大规模征收关税，并限制中国企业对美投资并购。特朗普签字前对媒体说，涉及征税的中国商品规模可达600亿美元。

中国驻美大使崔天凯於当天接受媒体采访，就美方公布对华301调查结果并对中国采取限制措施时表示，我们不想同美国或任何一方打贸易战，但我们绝不惧怕贸易战。如果有人执意要打，非要展示强硬，我们将坚决反制，采取一切必要的措施捍卫自身合法权益，以强硬对强硬，看谁能撑到最后。我们将奉陪到底。

单边贸易保护主义的做法或者贸易战对谁都没好处。这种做法无论在经济上，还是在政治上都毫无意义，到头来只会损害包括美国民众丶公司企业和金融市场等在内的所有人的利益，挫伤民众对经济长远前景的信心。没有人能从中获益。对每个人而言，都有各自不同的利益，关键在于找到并不断扩大彼此的共同利益，追求共赢的结果。大家都想要更大的蛋糕。那么让我们一起把蛋糕做大，这样每个人就能分到更大的份额，这才是建设性丶合作性的做法。如果有人采取破坏性的做法，已经到手的蛋糕都会丢掉。中方将尽己所能维护开放的全球贸易体系，相信这也符合美国的长远利益。

当今世界，合作才能共赢，对抗只会俱损。我们主张构建新型国际关系和人类命运共同体。这是中国人的哲学，也是我们处理国际关系的方式。发展中美关系也应遵循并继续遵循这样的理念和方法。我们始终认为中美要相互尊重，扩大合作，以建设性的方式管控分歧，实现共赢，这才是发展中美关系的应有之道。希望美方更好地理解中国的做法，真正了解中美两国人民的长远利益所在，同中方相向而行，在合作或者对抗，建设性或者破坏性，共赢或者皆输中作出正确的选择。

针对美方指控中国窃取知识产权，崔大使表示，这一指责毫无根据。中国鼓励创新，知识产权在中国受到法律保护。不管是中国企业，还是美国企业，我们都将尽最大努力确保其知识产权受到保护。同时，希望美国认识到，中国和其他发展中国家也完全有能力进行创新。如果认为只有美国人才会创新，其他人都在窃取美国人的知识产权，那是歧视。

商务部新闻发言人就中方发布针对美国进口钢铁和铝产品232措施的终止减让产品清单发表谈话

3月23日，商务部发布了针对美国进口钢铁和铝产品232措施的中止减让产品清单并征求公众意见，拟对自美进口部分产品加征关税，以平衡因美国对进口钢铁和铝产品加征关税给中方利益造成的损失。商务部新闻发言人就此发表谈话。

该清单暂定包含7类、128个税项产品，按2017年统计，涉及美对华约30亿美元出口。第一部分共计120个税项，涉及美对华9.77亿美元出口，包括鲜水果、干果及坚果制品、葡萄酒、改性乙醇、花旗参、无缝钢管等产品，拟加征15%的关税。第二部分共计8个税项，涉及美对华19.92亿美元出口，包括猪肉及制品、回收铝等产品，拟加征25%的关税。

美方以“国家安全”为由对进口钢铁和铝产品分别征收25%和10%关税的行为实际上构成保障措施。中方根据世贸组织《保障措施协定》有关规定，制定了中止减让清单。如果中美未能在规定时间内达成贸易补偿协议，中方将对第一部分产品行使中止减让权利；中方将在进一步评估美措施对中国的影响后实施第二部分清单。中方保留根据实际情况对措施进行调整的权利，并将按照世贸组织相关规则履行必要程序。

美国以“国家安全”为由限制产品进口的做法，严重破坏以世贸组织为代表的多边贸易体系，严重干扰正常的国际贸易秩序，已遭到多个世贸组织成员的反对。中方也通过多层次、多渠道与美方进行了交涉，将在世贸组织框架下采取法律行动，与其他世贸组织成员共同维护多边贸易规则的稳定和权威。

中美作为世界前两大经济体，合作是两国唯一正确的选择，希望双方从中美大局出发，相向而行，聚焦合作，管控分歧，共同促进中美经贸关系健康稳定发展。中方敦促美方尽快解决中方的关切，通过对话协商解决双方的分歧，避免对中美合作大局造成损害。