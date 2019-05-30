『地震安全須知』講座 週六PCC完滿舉辦

（本報訊）上周六，亞太裔聯盟（APANO）和翡翠區在波特蘭社區學院（PCC）舉辦的『地震安全須知』講座已完滿完成。由APANO雷婉娜與波特蘭新聞的張淑儀主持，只見全埸座無虛設，各界街坊十分踴躍参與。開始時，主持先問大家一個問題，如遇上地震發生，大家第一件事會做什麽呢？街坊們亦分別提出有趣答案。接著講座正式開始，主持向大家講解我們在災難未發生之前，應預備什麼和準備什麼等。例如，平日家中物品的擺放方法，如掛畫、相架等。又或緊急情况下的通訊方法，制定通訊指南，建立家庭溝通統一計劃，定逃生路綫，和要知道本區基本地震緊急通信結點等等。

還緊記要教導我們的孩子或家中長者一些應變方法，如撥打電話號碼、讓孩子記低家庭成員名字、地址、電話，又確定家人知道煙霧氣警鐘的聲音等等。亦提到有關為殘疾人的準備，寵物服務。還有我們重要家庭文件的準備方法。

接著，也教導了在災難期間要做什麽？不只指地震，或山火、洪水、風暴等。在户外或室內的應變方法。

講座歷時兩小時多，最後，大會多謝各街坊的熱烈参與，一一送上小禮品以表謝意。