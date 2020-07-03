『單日暴增33%』新增確診數字再刷新紀錄 375 官員緊急呼籲：國慶節只與家人和經常見面的朋友小聚



（本報綜述）全州上下正為國慶節可能會推高新冠確診數字而感到極之憂慮，並指出本州目前的情況，正向著專家所預測，單日確診數字會升到900的方向而行。

今天公佈的新增確診數字已打破了昨天281的最高紀錄到375宗，一天內增了33%，使本州確診總數飆升至9,294宗。至於死亡數字只有1宗，總死亡人數共209。

州衛生局表示，本州的單日確診數字已是連續五周向上升，增加最多的縣城主要是農村區及州的東部和中部地區。

今天有最多新增確診的縣城是位於東部的Umatilla 縣88宗，接著是華盛頓縣67宗，墨魯瑪縣64宗，Marion 縣32宗，卡加瑪士縣22宗。

在6月23日，衛生局的報告指Umatilla 縣的Lamb Weston 馬鈴薯加工廠爆發疫情，有37名員工確診。該廠房已在6月15日關閉廠房，是該縣最大的僱主，僱有570名員工。

有過國殤日長假期後確診大增的經驗，全州都在擔憂這個國慶節會如何。

無論是州政府或是縣政府或是地方政府，所有官員都呼籲州民不要到外慶祝。要燒烤還是留在家或附近，並只跟家人或在過去一個月經常與你見面的人一起慶祝，不要趁假期與那些有一段時間未見的親朋聚會。並且人數要少和盡量在風險較低的室外活動，同時也必須緊守：戴口罩、勤洗手、六呎距離的防疫三步曲。不能因為是家人就鬆懈下來！

如州長所說，這三步曲能保我們不再關閉店鋪，不再停工！