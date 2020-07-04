『不一樣的國慶節』大節當前　執法人員會突擊巡查酒吧和商戶　 州長向8縣城發出可能重按停經濟警告!

（本報綜述）連續多天的高確診數字已令到官員們非常擔憂。明天是國慶節，但今年的國慶已不一樣，就這日子，連日來州長或是衛生局一直憂心民眾「太高興」而導致疫情不停飆升。

今天，布朗州長宣布，將8個縣城列入監察名單，因為在近幾個星期中，這地區的疫情倍增到令人震驚的水平。這8個縣城分別是Jefferson, Lake, Lincoln, Malheur, Morrow, Umatilla, Union 和Wasco。

州長表示，衛生局將對這8縣城的疫情進行監控，並協助當地衛生部門控制疫情的傳播，如疫情未見好轉，州長將會加強防疫措施，商戶有可能會被迫再次停業，又或會進一步限制聚集人數。

州執法部門將突擊檢查

同時，州長提醒所有商戶，州執法部門將在這長假期確保民眾遵守帶口罩的法例。酒管局有人員在全州範圍隨時進行突擊檢查，確保人人有戴口罩。州長在周四得知有375宗確診高紀錄的數字後，立即作出這執法的決定。

一但有商戶被發現不守法，州職業安全局或是酒管局人員將會向其發罰單或給予紅色警告通知。執法人員可向故意違反州長行政命令或拒絕採取糾正措施的商戶發出紅色警告通知，接到這通知的商戶要實時停業，直到情況改善後，才會批准重開。

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衛生局指出，目前病毒傳播非常迅速且廣泛，上述被點名的縣城的情況已顯示出無大型爆發，只屬眾多的零星個案，這令病源更難被追踪。而更令人擔憂的是，在確診者中有75%是50歲以下的人士，這表明愈來愈多年輕人感染了新冠病，他們的症狀不大嚴重甚至是沒有病徵，造成了他們在無聲無色下到處傳播病毒。

有官員指，確診激增的原因是，民眾已悶悶的居家了一段時間，重開後馬上與親朋相聚。官員們呼籲民眾要馬上停止這樣做，特別是節日的大型家庭聚集。

今天本州錄得344宗新增確診病例，0新增死亡人數。有最多新增確診的縣城分別是：麥魯瑪縣59宗，Umatilla縣49宗，華盛頓縣46宗，Marion縣32宗。累計至今天，本州的確診病例已到9,636宗，死亡個案209宗。