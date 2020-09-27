「驕傲男孩」示威人數較預期少　下午已和平收場

州長周日撤銷緊急令 感謝全州警察和市民

（本報綜述）整個俄勒岡州嚴陣以待的「驕傲男孩」周六大示威，結果在全州政府大肆張揚的譴責，和出動全州警察應對下，昨日出席「驕傲男孩」示威的人數，與先前預計的過萬人，相差極遠，警方估計，參加的人數約只有一千人左右。好消息是，一場事先被宣揚成「世紀示威大決戰」的事件，結果是和平收場！

昨日州警、縣警和波特蘭市警透過統一指揮架構，聯合行動。由州警察局局長漢普頓和麥縣警長里斯擔任總指揮。漢普頓局長更要求聯邦法警局授予當日行動的特種部隊，聯邦執法者的權力。漢普頓指出，波特蘭的警隊多月來每晚都站在前線，持續受到示威者的襲擊和傷害，他說：「如要我在周六再派他們去受傷，我會用我權力確保他們有足夠的權力和保護。」

結果周六早上，有50名波特蘭警隊的快速應變小隊人員被委任為聯邦執法人員。在宣誓儀式後，才正式行動。這表示，當這批警員遇到襲擊時，聯邦法院就可以用襲擊聯邦官員的罪名來控告涉事的示威者。普遍來說，聯邦的判刑較州的嚴重。漢普頓局長：「我希望個別暴徒，在傷害波特蘭警察時，想一下他們要面臨的懲罰。」

警隊當日早上已在多條公路上截停多輛汽車檢查，結果拘捕了4人，搜出的武器有手槍、彩彈槍、棒球棍、盾牌、石頭．．．．等等。

根據警方發佈的消息，早上十時，已有「驕傲男孩」的成員陸續來到示威現場Delta 公園，而另一邊反對他們的示威者亦在鄰近的Peninsula 公園開始聚集。

有不少到來參加示威活動的「驕傲男孩」成員都是有備而來的，有人穿上一身軍備，包括頭盔、避彈衣、保護背心、甚至是防電槍的裝備。他們有手持長槍，有揮動美國旗，在現場高呼支持總統特朗普的口號。現場有人派發自制盾牌。



「驕傲男孩」的發言人表示，他們預計有近萬人出現，活動會持續3小時。結果到場的不到1,000人。他們在活動開始時，先唱國歌和頌讀效忠誓言，並祈禱。接下來有多名人士在台上發現，台下有零星的暴力事件，活動只維持了約90分鐘，在下午2時半，示威者已陸續驅車向著華盛頓州方向離去。這場原被指為「世紀示威」的活動亦宣佈結束。警方拘捕了3人。

至於在Peninsula 公園聚集的反法西斯主義的示威者亦有近千人，在Irving 公園則有「黑命貴」示威。都是在和平中進行。

每晚出動的示威者如常的在8時半集結在波特蘭市中心的司法大樓對面，大叫口號，向警察投擲石頭、玻璃瓶等雜物。警方早就向示威者警告，昨日全州執法的佈防到晚間仍然有效，麥縣警長更要求示威者離開街道，不要阻礙交通，並向投擲雜物的示威者發出警告，否則會被票控或被拘捕，甚至會受到人群管理裝備的控制。

州長在今天早上宣佈解除緊急令，並表示在州、縣、市的聯合執法下，成功將持不同政見的示威群眾分隔開，避免了出現暴力衝突場面，同時亦保護了州民的言論自由。

州長亦感謝所有執法人員的專業執法，也感謝州民不被「驕傲男孩」所挑釁，衝動走出來。最後州長說：當社區中所有人上下一心的合作，保持和平，我們就能保護州民的安全，及保障言論的自由。