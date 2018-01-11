「芯片門」繼續發酵英特爾遭到俄勒岡等州集體訴訟

（綜合報道）全球最大芯片廠商英特爾公司深陷「芯片門」醜聞，芯片漏洞問題持續發酵。據報導，英特爾在美國面臨至少三起來自消費者的集體訴訟，公司首席執行官布賴恩•克爾扎尼奇被曝去年大幅減持公司股票，不過英特爾否認此事與芯片漏洞存在關聯。

媒體日前披露，英特爾公司芯片存在嚴重技術缺陷，引發全球用戶對信息安全的擔憂。專業人士指出，英特爾芯片缺陷導致的漏洞可能影響幾乎所有電腦和移動設備用戶的個人信息安全，受波及設備數以億計，漏洞的修補過程可能導致全球個人電腦性能明顯下降。

據美國「小發明網站」報導，英特爾面臨的三起集體訴訟分別發生在俄勒岡州，加利福尼亞州，和印第安納州。訴訟者均指控英特爾數月前就了解芯片存在漏洞，卻未及時對外公佈消息。

美國政府也緊密關注此事。美國國土安全部在一份聲明中說，已獲悉英特爾的芯片漏洞問題，但未發現「利用」這些漏洞的行為。聲明還指出，打安全補丁是解決漏洞最好的保護辦法，但打補丁後電腦性能可能下降多達30%，並且芯片漏洞是由中央處理器架構而非軟件引起，所以打補丁並不能徹底解決芯片漏洞。

不過英特爾否認了電腦性能會受影響的說法。該公司聲稱業界已展開了廣泛測試，並援引蘋果，亞馬遜，谷歌和微軟的報告說，打安全補丁對系統性能的影響「微乎其微」。

據報導，英特爾去年6月就已被告知芯片漏洞的存在，然而英特爾首席執行官克爾扎尼奇被曝於去年11月底出售了手中一半公司股票，套現超過3900萬美元，淨賺約2500萬美元。這不禁令人懷疑克爾扎尼奇減持公司股票的目的。

面對這一情況，英特爾公司發言人發表聲明，強調克爾扎尼奇是按照事先制定的股票出售計劃行事，並非臨時決定，與芯片漏洞問題無關。

英特爾芯片被發現共有兩個漏洞，分別稱為「崩潰」和「幽靈」。黑客可利用這兩個漏洞讀取設備內存，獲得密碼，密鑰等敏感信息。英特爾表示，到下週末將為過去5年推出的90%以上的處理器發布補丁。

目前，谷歌，亞馬遜，微軟等科技巨頭紛紛採取應對行動。谷歌表示，該公司許多產品受漏洞威脅的可能性已降低。比如，安裝了最新補丁的安卓系統用戶不需要採取任何其他措施，不過谷歌Chrome的瀏覽器的某些用戶可能要採取額外操作來保護他們的系統。亞馬遜也要求其客戶給系統打安全補丁。