「美麗傳奇2017美加音樂佈道會」完滿結束

五位香港藝人聯同小金子 透過動人的歌聲與分享 為觀眾帶來了鼓勵與祝福

（本報訊）繼去年在波特蘭市的音樂佈道會後，來自香港的「美麗傳奇」福音歌隊再臨波市，舉辦了兩場音樂佈道會，透過音樂與分享，為觀眾帶來了鼓勵與祝福。

今次「美麗傳奇」在監製劉港源領導下，連同四位香港的基督徒藝人及小金子，特別遠道而來，為波特蘭的歌迷和基督徒，帶來首首的好歌和歌手們的見證。

五位活力充沛的歌手，又跳又唱，先為予會人士帶來開心歡樂的氣氛；然後一起與觀眾們玩一些「破冰」的遊戲，將彼此間的距離縮短。接著歌手逐一獻唱。

先有香港無線電視節目主持李雯希出場，她以活潑的歌聲唱出節拍強勁的「信者得救」，觀眾們都落力拍掌和應。接著有歌手龔柯允，剛結婚沒多久的她唱出了兩首令人感動的歌曲，並與觀眾分享她在愛情方面的經歷。

彈得一手好結他的音樂製作人黎嘉俊一曲「遇見神」和「背後的你」，聯同他講述童年時，由一個壞孩子變成現在為神工作的經歷，觸動了在座中不少的年輕人和父母親們的心。當晚的歌唱部份由陳芷盈的「回家」作結束。

最後由人稱：喬媽的小金子分享信息。她講述到與已回天家有十八年的丈夫喬宏的愛太，夫妻二人一起走過風風雨雨、歷盡上帝無盡的愛和恩典。她的見證成為了不少人的鼓勵。

每位歌手都以自己的歌聲和見證，將來自上天的一份愛、安慰、鼓勵和祝福帶給現場每位觀眾。

音樂佈道會完結後，觀眾都踴躍購買他們的CD，一方面留住那些動聽的樂曲，一方面支持《美麗傳奇》的事工。

《美麗傳奇》福音歌唱隊源於1985年成立的美麗傳奇Eternity音樂佈道事工，由該團的領導人劉港源發起，早在30多年前他甘願放下薪酬豐厚的工作，勇敢開拓宗教音樂製作路。在偶然的機會下獲香港有名的英皇娛樂公司的邀請，讓他來製作「天愛」系列的福音歌曲，之後，多首福音歌深受樂迷歡迎，甚至上流行榜和獲得無數的歌曲獎項。

劉港源表示，這一個偶然的機遇下，被邀入香港一流的唱片公司製作福音唱片，而歌曲更是由唱片公司旗下有名的基督徒歌手主唱，例如馮允謙、鍾舒漫、王祖藍、鄭希怡、張致恆、李逸朗等，透過藝人的感染力，使福音歌曲變成了極受樂迷歡迎的主流音樂。這樣，基督徒歌手不僅有機會唱出福音好歌，而且還可以藉此分享生命見證，更多人在歌曲裏經歷神的愛與更新！這就成就了一個《美麗傳奇》。