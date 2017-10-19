「美麗傳奇」音樂佈道會下周舉行 機會難逢　歡迎各界參加　免費入場

「美麗傳奇」音樂佈道會下周舉行

五位香港藝人聯同小金子透過動聽的音樂與您分享人生

機會難逢 歡迎各界參加 免費入場

（本報訊）波特蘭市再一次成為「美麗傳奇」2017美加音樂佈道之旅的特選地點之一，該團將於下周到步，並分別於10月24日及25日，在波特蘭東南區的砵崙華人宣道會和Lake Oswego 的中誠浸信會舉行兩場音樂佈道會。今次，除了五位歌手為予會人士唱出多首動聽的歌曲外，隨團的還有小金子（喬宏太太）作分享，對波特蘭的華人來說，這是一個難得的機會，兩場活動都是免費入場，歡迎各界人士參加。

今次隨團的五位歌手分別有《美麗傳奇》及《天愛》福音專輯監制及歌手劉港源，福音組合Eternity創作總監及歌手黎嘉俊、全港青年歌唱冠軍陳芷盈、唱作歌手兼節目主持李雯希及馬來西亞唱作歌手龔柯允等。位位都是香港樂壇的實力派音樂人。

劉港源Gary是一名資深唱作人、唱片、MV及電視音樂節目監製，監製作品及歌曲無數，如：關心妍「妍亮」專輯、英皇娛樂「天愛」系列專輯、Eternity Girls 專輯、「美麗傳奇」&「ETERNITY」系列專輯…………等。劉港源亦是經典福音組合 ETERNITY 及 Eternity Girls 的創辦人，全職音樂佈道唱作福音歌手，佈道事工已超過三十多年，在偶然的機會下獲香港有名的英皇娛樂公司的邀請製作福音唱片，其中最為人熟悉的《天愛》專輯，全由英皇旗下基督徒歌手馮允謙、鍾舒漫、王祖藍、鄭希怡、張致恆、李逸朗等參與灌錄。這系列專輯亦多次拿下「IFPI香港唱片銷量大獎」。在他努力下，成功將福音歌變成主流音樂，基督徒歌手不僅有機會唱出福音好歌，而且還可以藉此分享生命見證。

其餘的歌手包括有：

黎嘉俊：Eternity 音樂製作總監及歌手，專業結他伴奏師，專業作曲編曲創作人

龔柯允：Karen 馬來西亞唱作歌手獎，第一首福音歌「將一生交給你」廣受樂迷歡迎

李雯希：香港唱作歌手，香港無線電視節目主持及女藝員

陳芷盈：全港青年歌唱大賽冠軍，「活著就是祭」原唱歌手

今次最難得的，是得到小金子的到來，與本地朋分享信息。小金子（人稱：喬媽）是藝人喬宏的太太，夫婦二人多年來盡心盡力地關心各界演藝人士，深受尊敬。小金子與丈夫一生愛主，盡心傳主的福音，夫妻二人一起走過風風雨雨、歷盡主愛，走的是一條非一般的恩典之路。雖然丈夫已回天家，小金子仍然熱心傳福音，她的見證已成為了不少人的鼓勵。

務必預留日子，與家人和好友赴會，《美麗傳奇》會藉著樂曲優美的旋律與你說話，帶給你安慰，鼓勵和祝福。

「美麗傳奇」在波特蘭的音樂佈道會分別是：

10月24日（二）晚七時半在砵崙華人宣道會（7435 SE Foster Rd., Portland）

10月25日（三）晚七時半在中誠浸信會（1595 Greentree Rd., Lake Oswego）