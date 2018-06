「砵崙華埠博物館」6月7日正式試營 首個展覽是攝影師Dean Wong 的「美國砵崙唐人街製造」

在2016年,王先生出版的書《看見光明:華埠40年》(Seeing the Light: Four Decades in Chinatown)中它聚焦西雅圖唐人街的照片。王先生不是靠精美的圖文,而是細緻入微地記錄日常生活中的儀式,關注那些被主流媒體忽略的人們平凡或不平凡的私人故事。這書獲得了不少主流媒體,包括紐約時報的讚賞。

You might also like...