「砵崙華埠博物館」6月7日正式試營 首個展覽是攝影師Dean Wong 的「美國砵崙唐人街製造」

（本報訊）一個滿載砵崙唐人街歷史文物和記載的「砵崙華埠博物館」於周四（7日）開始試營，首個在場館內的活動是攝影師Dean Wong 的「美國砵崙唐人街製造」Made in Chinatown USA, Portland的展覽。

在1890年代，波特蘭的唐人街是全美第二大的唐人街，就算到1930年代，根據一名本地的華裔女士的記憶中，當時的唐人街是一個繁榮且友善的地方，不單只有中國人住在其中，更有非裔、日裔及希臘裔的美國人亦是唐人街的普遍居民。但隨著時代的改變，和城市不斷的發展，唐人街已不再像從前的一樣，不少原來的居民已因這區趨向現代化的發展，變成難以負擔繼續居住在此，所以亦陸續遷離。就如博物館創辦人之一的Terry Chung 所說：「砵崙華埠博物館」將展示的，不單是華人的歷史，這是波特蘭市發展的歷史。

首個開幕展覽，「砵崙華埠博物館」邀請了來至西雅圖的攝影師Dean Wong（譯音：迪安．王），透過他的鏡頭，細看砵崙唐人街的近兩年來的點滴。王先生是一名有名的攝影師，出生在西雅圖，並在西雅圖唐人街長大。從20世紀70年代初，王先生就開始拍攝西雅圖的華人社區，當時他在草根社區服務組織「國際區急救中心」工作。後來，他成了西雅圖亞裔美國人報紙《國際審查員》(The International Examiner)的攝影記者，並開始持續關注華埠。

在2016年，王先生出版的書《看見光明：華埠40年》（Seeing the Light: Four Decades in Chinatown）中它聚焦西雅圖唐人街的照片。王先生不是靠精美的圖文，而是細緻入微地記錄日常生活中的儀式，關注那些被主流媒體忽略的人們平凡或不平凡的私人故事。這書獲得了不少主流媒體，包括紐約時報的讚賞。

今次王先生花了兩年時間在波特蘭的唐人街，同樣用鏡頭紀錄了砵崙唐人街近兩年的情景。展出的照片有二十多張。

「砵崙華埠博物館」將會透過往後的展覽和活動，向公眾訴說早期華人移民的經歷，包括有來自外州或是本地華裔藝術家的作品。據「砵崙華埠博物館」主任Jacqueline Peterson 介紹，目前她們已接收到不少的歷史物件，經整理後，將會在這博物館內展出，其中將包括一家百多年前在砵崙唐人街的雜貨店，這家店主的後人將百多年前店內的一些未曾開封的貨品，交到Jacqueline 手上，所以，這一家百年前的雜貨店將會在這所博物館內重新向觀眾展示。除此之外，還會有華埠首家洗衣店、數十年前的中華會館、中藥店等，都會重現在觀眾眼前。

目前「砵崙華埠博物館」只是在試營期，正式開幕日期還未有定下來，估計會在今秋，屆時，「砵崙華埠博物館」將成為曾於2016年在俄勒岡歷史博物館展出的《跨越大門－砵崙歷史性華埠的故事》展覽的永久展館。

「砵崙華埠博物館」選在大家正為唐人街未來發展應否建更高的樓層，恐怕失去了歷史區的味道的時候開業，顯得有特別的意義。負責博物館的本地歷史學家Jackie Peterson 表示，開辦這博物館是一個讓本地整個亞裔社區參與這個地區的改變，和保存他們的文化和語言的真正意義。

「砵崙華埠博物館」逢周四至周日開門，入場費成人每位十元，長者及學生每位五元，十二歲或以下免費，逢每月的第一個周四免費入場。開館時間如下：

周四：下午三時至晚八時；周五：下午一時至晚六時；周六及周日：中午十二時至下午五時。