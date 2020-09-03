「特粉」與「反特粉」衝突　有人中槍死亡



（綜合報導）上周六晚市中心的示威，被傳媒形容為「特粉」與「反特粉」的衝突，結果釀成一名「特粉」中槍死亡。

當日下午，有逾千名特朗普支持者在卡加瑪士商場的大停車集合，他們分別乘坐近600多輛汽車、貨車準備遊行到市中心。當時已有手持「黑命貴」BLM標語的人士到場，雙方對罵。

「特粉」的車隊在傍晚六時按已定的路線途經市中心，當車隊進入市中心後，隨即引來市中心示威者，雙方在多處發生衝突，坐在卡車車床上的「特粉」，拿漆彈和胡椒水朝示威者射去，示威者則扔東西回擊。根據一段據稱是槍擊案現場的影片顯示，一小群人在一停車場外的馬路上跟另一組在車上的人發生口角，接著傳出槍聲，一名男子倒在街頭。

報導指，中槍死亡的男子戴有「愛國祈禱者」帽子，這是個極右翼組織，過去曾多次跟示威者發生衝突。在死者屍體旁看到帶有藍色細紋補丁的迷彩服，這是支持警察的常見標誌。

波特蘭警方說，他們在接近晚上九點時聽到槍聲，發現一名胸中槍的男子已死亡。期後證實為Aaron Jay Danielson，警方至今未有拘捕任何人士。「愛國祈禱者」是一個極右組織，總部設在華州溫哥華市，但他們的成員多次到波特蘭市參與示威。

波特蘭警方表示，當他們知道有車隊從卡加瑪士出發巡遊到市中心時，警方已盡量將車隊留在公路上，避免他們走入市中心，但有些司機離隊，走入市內的街道再到市中心。警方呼籲民眾提供有關槍擊事件的資料。

周日，惠勒市長聯同警察局長洛威爾隨即召開新聞發佈會。在會中市長說：昨晚的悲劇不能再發生，我們要一同譴責今次的暴力，不管你的政治取向，也不管你是誰，我們一定要停止所有暴力！警察局長洛威爾也表示：「這種暴力行為完全不能接受。」

市長亦多次指責特朗普為了選舉，引發了種族分裂的恐懼。

一直希望市長將警察監管權交出的非裔市議員哈迪斯蒂亦發聲明，表示她的辦公室正在準備一個30天，60天和90天計劃，將警察部逐部過度到她的管轄名下。她在推特發文說：波特蘭警隊不一致的政策和訊息，給社區的印象是支持白人至上主義，這大大削弱了社區對警隊的信任。而警隊在對待黑命貴的示威者，與對待其他白人主義者的方式也有不同。

今個事件亦去到國家層面了，總統候選人拜登也發聲明譴責事件，並向特朗普挑戰，要求他也譴責事件。而特朗普則發推文指市長無能。

本地多個團體的領袖亦齊發聲，要求市長和警察局長下台，他們指出，今次事件再次證明市長的失敗，沒有領導的能力，他不但沒有保護市民，也沒有支持市民！又指出對市長撥亂反正的能力完全沒有信心，在他的領導下，波特蘭市實在沒有辦法向前邁進。