「牛年新春」年初一至三在波特蘭中文電視播出 華人團體為各界送上新春祝福　華人商戶向觀眾大送禮物和現金

華人團體為各界送上新春祝福 華人商戶向觀眾大送禮物和現金

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（本報訊）波特蘭新聞已連續21年舉辦了波特蘭地區最大型的新春慶祝會，今年踏進第22年。因疫情關係，今年的「牛年新春」慶祝會將移師網上舉行，並透過波特蘭中文電視播放，用全新的方式，為本地華人送上祝福。

波特蘭新聞旗下波特蘭中文電視的製作團隊，日前已展開了繁忙的工作，為不同的表演者和隊伍進行錄影，務求在這個中國人最重視的節日中，為本地華人在防疫的悶局中帶來開心的時刻。

「牛年新春」慶祝會將分三天播出，分別在年初一、年初二、年初三，每晚7時首播，在每晚半小時的節目中，內容充滿農曆新年特色，有歌有舞、美食、精彩的武術、舞獅和樂器等演出。「牛年新春」慶祝會還得到來本地多個華人社團和多家華人商戶的支持，一起匯聚正能量，為疫情中的中國年增添歡樂的氣氛，迎接萬象更新的春季到臨。

屆時，多個本地的華人團體將在節目中向觀眾送上新春祝賀，有些更為觀眾送上大禮。

本地多家商戶為節目送出禮品和禮物券，作為幸運大抽獎的禮物。

「牛年新春」慶祝會將在一連三天的節目中一共送出超過100份獎品；同時每晚將送出現金大紅包，詳情如下：

年初一：大獎：$188現金大紅包、二獎：氣炸鍋一個、三獎：養生壺一個，再加21份禮品；

年初二：大獎：$288現金大紅包、二獎：氣炸鍋一個、三獎：養生壺一個，再加21+21份禮品；

年初三：大獎：$388現金大紅包、二獎：氣炸鍋一個、三獎：養生壺一個，再加21+21+21份禮品；

用21份禮品這數字是採其2021年的意思，參加幸運抽獎者，可填妥刊載在今期波特蘭新聞C2頁廣告內的抽獎表格後，將表格寄到本報（8733 SE Division St., #108, Portland OR 97266)、或短訊到503-764-5953、微信到 pctads、短訊到波特蘭新聞（Portland Chinese Times）臉書頁。現金大獎將即時透過電視直播抽獎，屆時節目主持人將即場打電話給幸運兒確認。

要第一時間收看波特蘭中文電視，請馬上下載波特蘭新聞的APP（手機程式）PCT NOW，然後就隨時可在手機或平板電腦上觀看每周的節目和閱讀最新的新聞和資訊。

為鼓勵讀者下載PCT NOW的送禮券活動將於周日結束，還未下載的，務必於周日前下載，取得贈品；然後再在年初一、年初二、年初三點擊APP上的波特蘭中文電視，收看「牛年新春」慶祝會，再贏取更多的獎品和現金。

查詢，請來電波特蘭新聞503-771-9560。