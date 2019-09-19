「全真駕照」明年推出 車管局呼籲州民不用心急更換

（本報綜述）俄勒岡州車管局DMV將於面年推出合乎聯邦要求的「全真駕照」，但車管局官員提醒州民，在更換這款「全真駕照」時，必需慎重考類。

本州的「全真駕照」將於明年七月開始推出，估計屆時將會有大量州民湧到車管局辦理更換手續，因為由2020年10月起，全美的機場安檢將再不接受目前本州的駕照作為身份證明文件，這表示，要搭飛機就必需領有「全真駕照」。

為了防止州民蜂湧而至更換駕照，車管局開始向州民大力宣傳，提醒大家不用擔心，也不用急著換照而花大量時間去排隊，因為在平常的生活中，目前的駕照仍會被接納為身份證明文件，而不一定需要出示「全真駕照」。

「全真駕照」主要是乘搭飛機時安檢人員只會接受的駕照，官員指，除了「全真駕照」之外，機場安檢亦接你的護照或其他由國安局發出的證件，包括全球入境卡（Global Entry cards)。另外，如需要進出一些重要的聯邦設施，例如軍事機地等，亦是需要用「全真駕照」來核實你的身份。

由明年七月起，俄勒岡州的車管局將向州民提供兩個駕照選擇，一是「全真駕照」，申請人必需是公民和合法居留人士；二是目前一款駕照，申請人無需證明他的合法身份。

車管局預計屆時申請「全真駕照」的州民定會非常踴躍，令到輪候時間會加長。所以呼籲會在國內旅遊的人士申請護照，或是提早更換即將到期的駕照。所需證件包括美國認證出生證明、美國護照或者是美國軍人ID的居民才可以辦理「全真駕照」或ID或綠卡等。

「全真身分證法案」（REAL ID Act）早在2005年在美國國會通過，這是因應2001年911事件發生後，聯邦政府加強身份證明的一項保案措施。這項聯邦「全真身分證法案」規定，自2020年10月起，國民原有的身分證或駕照，將不能作為合法身分證件在機場過安檢以及登機。但若屆時尚未辦理，也不必驚慌，因為若是綠卡持有者，可用綠卡登機；若是公民，覺得拿護照麻煩，也可以申請護照卡，不但國內旅行方便，且上面沒有住家地址，更安全。也省去到車管局排隊申請之苦。這種卡可以用於登機，護照卡可以在住家就近的郵局，或部分圖書館申請，也可以郵寄表格申請，不必去DMV排隊。

擾悉，護照卡是美國國務院頒發的一種身分證件。主要用於從陸路和水路，由加拿大、墨西哥、加勒比海，以及百慕達群島進入美國。雖然不能在美國機場作為入境身分證明，但它作為一種聯邦承認的證件，可以用於美國國內飛行的身分證件。