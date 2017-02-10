《2017雞年年宵會》在滂沱下雨天中完滿結束 財神到派紅包　皇族出巡吸引全場 請到本報網頁及臉書頁重溫精彩的片段

（本報訊）《2017雞年年宵會》在上周六在俄勒岡會議中心，成功舉行過，當天由早上十時起，全日觀眾魚貫入場，在會場內一同感受充滿文化色彩的新春氣氛，也彼此祝賀新春快樂。麥魯瑪縣縣長Deborah Kafoury、比弗頓市長Denny Doyle、市議員Dan Saltzman 到賀，他們對波特蘭新聞舉辦這個活動表示讚賞，並稱這活動能匯聚本地華人，一起展示中華傳統文化，好讓華人的下一代能延續此傳統，同時亦增加了主流社會對華裔文化的認識。

《2017雞年年宵會》開幕禮在中午十二時舉行，一眾嘉賓和贊助商們在波特蘭新聞許慈恩社長的引領下，在越雄醒獅團的團員陪同下，舞動著彩龍進場，他們包括有金贊助商Health & Wellness 整脊中心總裁Anthony Pham醫生；銀贊助商華人服務中心董事司徒國石醫生及梁永富主任；銅贊助商達美航空公司（Delta Airline）Kathy Hu、華賢勵志基金委員陳笑芳等。在講話後，由許慈恩社長操刀，與嘉賓們一起進行切燒豬儀式，寓意為波特蘭市帶來一整年的好運！嘉賓們亦分別向瑞獅們送上紅包，以示好運連年。

今年大會的活動和節目可謂豐富兼精彩。《皇族出巡》是整天吸睛指數最高的節目，由應書琪先生飾演皇帝，陳笑芳女士飾演皇后，在波特蘭文藝中心學員飾演的格格和宮女的陪伴下，十多人浩浩蕩蕩的會場內巡遊，觀眾們爭相與隊伍拍照。

本地多家中文學校和文藝社團的學員們傾巢而出，他們全都盛裝上場，以最佳的姿態向觀眾展示多月來辛勞排練的成績。他們落力又可愛的演出，為觀眾們帶來爆滿的歡樂。

在活動方面，除了由各中文學校提供的文化手工藝外，今年大會邀來了陸天樞畫家教大家畫雞應節，又邀來了一班包餃子高手教授包餃子的秘技，並在最後在台上比賽，看誰包得最快最有功架。

小孩子最開心的莫過於「逗利是」，由Johnson Tang裝扮成財神爺代表波特蘭新聞派出第一輪紅包後，接著有由李汝堯副主席代表中華會館及余仕維主席代表秉公堂向觀眾們派發紅包。由於紅包數目有限，每次都掀起一陣沸騰，父母都爭相帶孩子們向財神逗利是，讓孩子們親自體驗中國傳統的過年文化。

每年的年宵會都是商家或是機構向觀眾介紹業務和產品的最佳場地，今年亦不例外。售賣貨品的攤位都顯得生意興隆，資訊性和業務推廣的攤位亦忙個不了。來自俄勒岡州立大學的藥劑學學生更即場為觀眾提供多項健康檢查，讓大家在新一年開始關注身體健康。

在幸運輪的攤位，經常出現人龍，在新春時份轉一下大輪，為自己帶來好運，同時亦贏得由市內多家商戶送出的禮品，另外亦有現金大獎的幸運大抽獎。贊助這兩個節目的商戶包括有威捷中心、Sushi Myoga、鹿鼎記美食坊、黃上皇酒樓、海城酒樓、紅茶館、燕子樓、小肥羊、Minato 海鮮自助餐、祥發超市、德昌海鮮、三寶參茸海味行、寶華酒家、全記麵家、Health & Wellness。

除此之外，鴻發超市送出大柑、Universal Picture 送出《長城》電影票、Hult Center 送出少林功夫《少林戰士》演出入場券。

2017年的『雞年年宵會』贊助商包括：金贊助-Health & Wellness 保健整脊中心；銀贊助 – 華人服務中心、達美航空公司（Delta Airline）、鴻發食品公司、Sato Healthcare Innovation；銅贊助 – 美國銀行、香港經濟及貿易發展局、波特蘭州立大學孔子學院、Trimet 公司、Dignity、耀揚實業、東港商場（Eastport Plaza）、華賢勵志基金會；媒體贊助： Phuong Dong News。

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