《2017雞年年宵會》二月四日在俄勒岡會議中心上演 財神爺大派紅包　商號送出過百份獎品　現金獎的包餃子比賽

（本報訊）《2017雞年年宵會》今年定在二月四日（星期六），年初八，由上午十時至下午五時，假座俄勒岡會議中心，展覽廳B內舉行。隆重的開幕儀式將於中午十二時舉行，屆時來自市政府、縣政府、各贊助商及波特蘭新聞代表，將一同向入場觀眾送上祝福。

今年大會的節目，除了本地中文學校及文藝團體的學生傾巢為觀眾演出豐富的節目外，大會特別安排了有特備的皇族出巡及時裝演出巡禮及包餃子比賽。

吃餃子的中國人在新春時候的習俗，大會當天將設有攤位，有精工包餃子的人士即場教授，歡迎入場觀眾到來學習，如感興趣的更可參加現場舉行的比賽，贏取大紅包。

今年，大波特蘭地區的多家華人商號，送出數百份禮品或禮券予現場觀眾，由於禮品有限，大會將以幸運輪方式讓觀眾在雞年轉個大運。鴻發超市則向全場觀眾送出水果。

波特蘭新聞將大派紅包，由財神爺向在場的兒童派發紅包。

《2017雞年年宵會》獲Health & Wellness 保健整脊中心、華人服務中心、達美航空公司及Sato健康護理公司鼎力支持，使到大會能夠為本地社區帶來更多中國年的氣息。

Health & Wellness 保健整脊中心一向關懷社區，東主Dr. Anthony Pham 每年都不會錯過能與社區大眾打成一片的機會，今年Dr. Anthony 鼎力支持《20117雞年年宵會》，與主辦單位一同向社區大眾拜年。

華人服務中心去年在年宵會中為他們的綜合服務大樓建築項目啟動了社區籌款活動，今年，該機構將向大家介紹這個將在今年動土的大型項目，及推廣多項全新服務。同時也希望在普天同慶，祝賀新一年到臨之際，以中國人傳統美德－行善積福來支持這個服務本地華人已有三十多年的機構。

另外，今年的免費穿梭巴士由華賢勵志基金會贊助，讓東南區的觀眾可乘巴士直達會場，上車點在東港商場（Eastport Plaza）內美國銀行（Bank of America）附近上車，觀眾可將車停泊在商場停車場內，而巴士將停經Kirkland 長者公寓接載住在該中心的長者們。穿梭巴士由早上九時半開始，約每半小時一班；最後從會議中心回程是下午五時半。

由波特蘭新聞及波特蘭文藝中心每年舉辦的年宵會都得到由本地的華人社團的參與，動員數百人，包括學生、表演者、義工等，一起攜手在美國波特蘭市展示中華文化。在舞台上，來自本地區的中文學校，藝術學校都會派學員表演多彩多姿的節目；在台下，多家中文學校都為觀眾準備好不同的手工藝製作，讓觀眾們親身體驗中華文化的特色。

另外，孩子們喜愛的畫面、汽球、遊戲都能在場內找到。

展銷攤位亦是會場內重要的一環，有銷售、有服務推廣、有資訊、更有美食。來自山頂醫科學院的藥劑學系同學將在市內多家公司贊助下，即場免費為觀眾進行多項健康測試，包括血糖、鼻敏感．．．．等等。

美食攤位方面，則有海城酒樓的點心、Bobablastic 波霸奶茶等。

『雞年年宵會』門票每張只售八元；本周開始至二月三日預售門票，票價每張六元（大小同價），預售地點：威捷中心（黃上皇酒樓旁8733 SE Division St., Portland）。

2017年的『雞年年宵會』贊助商包括：金贊助-Health & Wellness 保健整脊中心；銀贊助 – 華人服務中心、達美航空公司（Delta Airline）、鴻發食品公司、Sato Healthcare Innovation；銅贊助 – 美國銀行、香港經濟及貿易發展局、波特蘭州立大學孔子學院、Trimet 公司、Dignity、耀揚實業、東港商場（Eastport Plaza）、華賢勵志基金會；媒體贊助： Phuong Dong News。