《2017雞年年宵會》下周六，二月四日俄勒岡會議中心　展文化　慶新春

波特蘭新聞 中華會館 秉公堂 大派紅包

華人商戶送出百多份禮品禮券作抽獎 有獎包餃子比賽

來自十多家華人體團及中文學校 共過百學生為你演出精彩節目

畫家陸天樞教你畫雞應節 高手現場教你包出精美賀年餃子

展銷攤位和美食攤位現場向你提供寶貴的資訊及出售不同的精品

鼓勵扶老攜友家庭乘座免費巴士從東港中心 經Kirkland 長者公寓往返來回會場

（本報訊）《2017雞年年宵會》年初八（二月四日），星期六在俄勒岡會議中心，展覽廳B內舉行。今年的節目著重與觀眾打成一片，一同慶祝這個中國人重要的節日，同時也讓本地華人一起拜年。

隆重的開幕儀式將於中午十二時舉行，在金龍的領導下，來自縣政府、各贊助商及波特蘭新聞代表，將一同向入場觀眾拜年，並送上祝福。

除了與往年一樣，能讓本地學習中文的學生們展示他們的文化學習成果的多項文藝演出外，多家學校都會在現場設有文化攤位，屆時老師和學生們都為觀眾們提供學習不同的文化手工藝，包括書法，寫揮春等，與新春文化有關的玩意。另外，大會更邀得本市華裔畫家陸天樞，即場教觀眾在歡渡雞年的時候畫雞應節。

大會亦設有兒童們最喜愛的攤位遊戲，多玩多贏獎品；畫面、汽球亦能在場內找到。

吃餃子的中國人在新春時候的習俗，大會當天將設有攤位，有包餃子的高手即場教授，歡迎入場觀眾到來學習，如感興趣的更可參加現場舉行的比賽，贏取大紅包。

令現場觀眾在新春摘個彩頭的幸運輪，在本地多家華人商戶送出禮品和禮券的支持下，送出過百份禮品。大會更設幸運大抽獎，頭獎是現金二百元。

鴻發超市亦如年一樣，向全場觀眾送出水果。

新春期間，最開心的莫過於收紅包，當日大會將分兩段時間向在場的兒童派紅包，第一節是開幕禮後由主辦單位波特蘭新聞的財神派出，第二節是約在二時多，由砵崙中華會館及秉公堂代表派出。

展銷攤位亦是會場內重要的一環，沒有他們的支持，活動難有色彩，攤位有銷售各式貨品的、有推廣服務的、有提供重要資訊的、更有美食。來自山頂醫科學院的藥劑學系同學將在市內多家公司贊助下，即場免費為觀眾進行多項健康測試，包括血糖、鼻敏感．．．．等等。

美食攤位方面，海城酒樓提供點心美食、Bobablastic的波霸飲料等。

主辦單位今年的特別節目包括有皇族服飾巡禮，屆時「皇帝」將駕到與大家慶祝新年；又舉辦包餃子比賽，希望更多人士，特別是外國人士，能學懂大家都愛食的餃子的做法，還能贏取大紅包。

華賢勵志基金會贊助今年的免費穿梭巴士，東南區的觀眾可乘巴士直達會場，上車點在東港商場（Eastport Plaza）內，美國銀行（Bank of America）附近上車，觀眾可將車停泊在商場停車場內，而巴士將途經Kirkland 長者公寓接載住在該中心的長者們。穿梭巴士由早上九時半開始，約每半小時一班；最後從會議中心回程是下午五時半。

由波特蘭新聞及波特蘭文藝中心每年舉辦的年宵會都得到多個本地華人社團的參與，動員數百人，包括學生、表演者、義工等，一起攜手在美國波特蘭市一同慶祝春節外，又展示中華文化。今年的義工團隊除了個人參加的義工外，亦包括有來自本地Centennial 高中的學生們。

『雞年年宵會』門票每張只售八元；預售門票每張六元（大小同價），預售地點：威捷中心（黃上皇酒樓旁8733 SE Division St., Portland）。

2017年的『雞年年宵會』贊助商包括：金贊助-Health & Wellness 保健整脊中心；銀贊助 – 華人服務中心、達美航空公司（Delta Airline）、鴻發食品公司、Sato Healthcare Innovation；銅贊助 – 美國銀行、香港經濟及貿易發展局、波特蘭州立大學孔子學院、Trimet 公司、Dignity、耀揚實業、東港商場（Eastport Plaza）、華賢勵志基金會；媒體贊助： Phuong Dong News。

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