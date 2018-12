(本報訊)曾於2016年在俄勒岡歷史協學會展出的《跨越大門:砵崙歷史性華埠的故事》(Beyong the Gate : A Tale of Portland’s Historic Chinatowns) 展覽,本月15日起重現在華埠歷史博物館,並將成為該博物館的永久駐場展覽。為隆重其事,華埠歷史博物館特別於15 日(周六)下午12時半舉行開幕禮,屆時有舞獅及鞭炮助慶。

