《豬年新春細運嘉年華》滿場觀眾 新春年宵會踏入20周年 波特蘭新聞感謝各界支持

《豬年新春細運嘉年華》滿場觀眾 盡顯活力迎豬年

新春年宵會踏入20周年 波特蘭新聞感謝各界支持

（本報訊）上周六在俄勒岡會展中心成功舉行了《豬年新春細運嘉年華》，今年的新春年宵會剛好踏入第20個年頭，在過去20年來，波特蘭新聞藉此活動，與本地華人社同慶新春的同時，也背負著向美國主流社會宣揚中國文化，每年均吸引了不少美國朋友到來與我們一同來學習和感受中國新春文化。

今年大會的嘉賓包括有州中國姊妹市關系局副主席應書琪，中華會館主席李汝堯及亞太聯盟副主席Duncan Hwang等。嘉賓們都感謝波特蘭新聞一直堅持舉辦這項活動，讓波特蘭市的華人有慶祝新年的場地，讓下一代有接觸和學習中國文化，也讓美國朋友們了解春節的文化。波特蘭市長因職務繁忙，未能親身到場，但給大會賀信，感謝波特蘭新聞在社區中發揮的領導作用。

《豬年新春細運嘉年華》今年特別加插細運會項目，讓大家以活來迎接新的一年，祝賀大眾有健康的身體。當天有一小插曲，遇到旁邊展廳有火警鐘誤鳴，會展中心要求所有展廳的觀眾疏散到場外，但在觀眾還在疏散時不到十分鐘，會展中心就已宣佈安全。原來只是虛驚一場，《豬年新春細運嘉年華》場內的數千名觀眾，在疏散時都非常有秩序，這場小意外絲毫也沒有影響觀眾們的熱情，在宣佈安全後，觀眾後也紛紛再進場，繼續慶祝新年。

當天，本地多家中文學校與團體們傾巢而出，有穿上漂亮中國服裝的學生們演出不同的中國民族舞；極受歡迎的醒獅表演；盡顯東方女性優雅一面的旗袍秀；引來連場雷動掌聲，充滿生氣勁力的武術表演；外國孩子唱歌又頌詩等，全部都令觀眾們叫好聲不斷。當然，財神派紅包是成人小孩都不能錯過的吉利環節，今年的紅包是由中華會館與波特蘭新聞送出。

喜愛運動的觀眾可在場選擇喜愛的項目來參加，頂峰武術在場的武術班極受歡迎，每班都出現滿額；有組隊到來參加籃球比賽的；熱愛乒乓球的好手在現場較量；俄勒岡羽毛球學會現場教授等等，非常熱鬧。

本地的新新食品公司，今年特別為大會設計新春賀句曲奇幸運抽獎。觀眾只須打開幸運曲奇就有機會贏得由本地商家們送出的禮品，他們包括有99大華、永明堂、紅茶館、海城酒樓、全記麵家、99大華、祥發超市、三寶參茸海味行、小肥羊火鍋店、德昌海鮮、麗聲娛樂、香港經濟及貿易發展局、波特蘭新聞等。第二部份的大抽獎是給豬年出生的幸運兒，獎品分別有由Health & Weathless保健整脊中心送出的現金大獎，耀揚實業送出的50吋大型彩電、萍果平板電腦，溫馨家庭黃紹文及威捷中心送出的家庭電器等。結果由一名11歲小朋友贏得大電視而歸。

2019年的《豬年新春細運嘉年華》贊助商包括：金贊助：Health & Wellness 保健整脊中心；其他贊助：達美航空公司（Delta Airline）、鴻發食品公司、波特蘭州立大學孔子學院、99大華超市、香港經濟及貿易發展局、美國銀行、西雅圖文教中心。