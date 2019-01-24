《豬年新春細運嘉年華》二月二日與你以活力迎新春

愛好運動者可大顯身手贏獎品 勵進教育中心即場舉辦數學比賽及挑戰你IQ

本地商家贊助數百禮品 大獎有大電視、平板電腦現、金獎

財神爺大派紅包 畫家陸天樞教你畫吉祥豬

（本報訊）《豬年新春細運嘉年華》已準備就緒，波特蘭新聞將與多個團體及商家們，為大家顯上一整天的精彩節目和活動，再加上禮品滿場，讓觀眾早慶金豬年的來臨。

今年的特色當然是場內的細運會，多個團體將在場以球會友，讓球友一顯身手，也讓觀眾一嘗打球的樂趣。在場的包括有羽毛球、乒乓球、足球、籃球等。另外，美國國家武術代表隊成員將在場指導習武並示範；而喜歡跳舞的人士亦好參加不需有舞伴的排舞。總之，定有一項能讓你動起來的活動。

由太空科技顧問主理的勵進教育中心將在場舉辦IQ挑戰賽，歡迎一年級到12年級學生參加，並同時舉辦小學、初中及高中三場數學比賽。

本地的新新食品公司，今年特別為大會設計新春賀句幸運抽獎。抽獎分兩部份進行，一是進場時憑票領取幸運曲奇一個，打開就有機會贏得由本地商家們送出的禮品，他們包括有99大華、永明堂、紅茶館、海城酒樓、全記麵家、99大華、祥發超市、三寶參茸海味行、小肥羊火鍋店、德昌海鮮、麗聲娛樂、香港經濟及貿易發展局、波特蘭新聞等。第二部份的大抽獎將於下午三時舉行，觀眾必需親身在場才可參加，獎品分別有由Health & Weathless保健整脊中心送出的現金大獎，耀揚實業送出的50吋大型彩電、萍果平板電腦，達美航空送出的航空公司贈券，溫馨家庭黃紹文及威捷中心送出的家庭電器等。

每年盡顯中華文化的舞台上演出，都由本地的學校和社團們傾巢為大家獻上，觀眾們都樂見下一代學習中華文化的成果。李氏龍獅團將分別於中午，下午二時及四時演出最受歡迎的醒獅。

極受觀眾歡迎的畫吉祥生肖，今年大會再邀請到畫家陸天樞到場，教大家畫吉祥豬。

美食是中國人喜慶時必備的環節，今年除了《海城酒樓》繼續在場為供應點心和粵菜，極受歡迎的川菜 －《有間小館》及Da Grib Shack等，亦將在場提供川味食品和特色食品， 飲料方面當然少不了最紅的波霸飲料。

大會鼓勵觀眾乘坐輕鐵到場，車站就在入口處。

歡迎大家預留時間入場共慶新春。門票每位十元（大小同價，三歲及以下免費入場），觀眾可於2月1日前到威捷中心（黃上皇酒樓旁）購買預售優惠票，每位七元。詳情查。

觀眾亦可到波特蘭新聞網頁www.portlandchinesetimes.com，臉書頁www.facebook.com/portlandchinesetimes，微信頁pdxnow 今日波特蘭，下載三元優惠券到會議中心現場購票。

2019年的《豬年新春細運嘉年華》贊助商包括：金贊助：Health & Wellness 保健整脊中心；其他贊助：達美航空公司（Delta Airline）、鴻發食品公司、波特蘭州立大學孔子學院、99大華超市、香港經濟及貿易發展局、美國銀行、西雅圖文教中心。