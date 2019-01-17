《豬年新春細運嘉年華》二月二日俄勒岡會議中心舉行

社區團體獻上精彩賀年節目 財神爺大派紅包

新新食品贊助幸運曲奇抽獎 商家們贊助數百份獎品 大獎有大電視、現金獎等

多個團體為你設下『細運會』擂台 鼓勵大家以健康活力迎接新一年

（本報訊）由波特蘭新聞及波特蘭文藝中心舉辦一年一度的新春慶祝會將於2月2日（星期六），上午10時至下午4時半，在俄勒岡會議中心（777 NE Martin Luther King）舉行。大會今年將以全民同慶的宗旨，除了以往的文藝演出、展銷攤位、手工藝攤位外，今年將加入多個運動項目的「細運嘉年華」，透過現場的各項活動，鼓勵更多民眾以健康活力迎接豬年的來臨。

每年的年宵會都得到由本地大多數華人社團的參與，動員超過二百人，攜手向本地社區展示中華文化，為觀眾獻上整天的節目。在舞台上，來自本地區的中文學校，藝術學校和團體都會派員演出多彩多姿的節目；在台下，多家中文學校都為觀眾準備不同的手工藝製作，與觀眾們分享中華文化的特色。今年大會再次邀請畫家陸天樞到場，教大家畫吉祥豬。

今年的大會特設的「新春細運嘉年華」，將提供多項運動讓觀眾一起參與。運動項目包括有：

羽毛球：由俄勒岡羽毛球學院主持

俄勒岡羽毛球學院（Oregon Badminton Academy）自2015年成立以來，廣受羽毛球愛好者的青睞和好評，目前該學院有近百名學生，年齡從6歲到60歲。他們經常舉辦和參與不同的比賽活動，包括全州比賽、大師賽等。

當天，俄勒岡羽毛球學院將分兩個場地進行活動，歡迎入場觀眾試打，或即場參加小型比賽。教練們亦將為觀眾們進行花式打法表演賽，並作現場教學。

乒乓球及排舞：由波特蘭靈糧堂主持

乒乓球方面將設有擂台戰、自由玩、接球挑戰、開球學習等，歡迎觀眾即場參加。

至於排舞方面，有專業導師即場教授華爾滋、查查、探戈等排舞，歡迎觀眾們一同快活地舞出健康的一年。

武術： Peter Ding 主持

Peter Ding 是連續8屆入選美國國家武術隊的成員，多次代表美國到國外參賽，獲獎不少。近年擔任波特蘭文藝中心武術班導師並創立頂峰武術學院，他的學生經常參加全國性的比賽，屢獲佳績。他的幾位學生於去年入選美國國家武術少年隊成員，將於今年代表美國參加國際賽事。欲了解更多有關武術的學習，Peter 與他的得意門生們會即場示範並教授基本的武術功架。

足球：彭振生主持

來自香港的彭振生是一名經驗的足球教練，他會即場教授盤球技術，也希望藉此能以球會友，在波特蘭組織一隊華人足球隊。歡迎觀眾，特別是學生參加九宮格射球比賽，贏取獎品。

籃球：由砵崙華人宣道會負責

即場舉行賀歲杯比賽，現已有數隊報名參加，仍歡迎大家自由組隊或即場報名參加比賽，報名或查詢，請電503-380-8788。

參加每年的年宵會最開心莫過於幸運地獲獎。今年大會在新新食品公司的贊助下，舉行別開生面的幸運曲奇抽獎。新新食品特別為《豬年新春細運嘉年華》設計了多個新春祝賀詞句，祝賀大家豬年幸運。當天入場的每位觀眾，可憑票領取曲奇，打開曲奇就有機會贏取由本地商戶送出超過三百份的獎品。

另在下午三時，大會將進行第二輪幸運曲奇抽大獎。在派出的曲奇中，抽出8名幸運兒，贏取大獎。大獎分別有由Health & Weathless保健整脊中心送出的現金大獎，耀揚實業送出的50吋大型彩電、萍果平板電腦，另有家庭電器，航空公司贈券等。

海城酒樓在場售賣食品，最受觀眾歡迎的波霸飲料則由Bobablastic 供應。

如此精彩的節目安排，歡迎大家預留時間入場觀看精彩的演出。門票每位十元（大小同價，三歲及以下免費入場），觀眾可於2月1日前到威捷中心（黃上皇酒樓旁）購買預售優惠票，每位七元。詳情查詢，請電503-771-9560或503-380-8788。

憑此劵即場購票可獲$3優惠

觀眾亦可到波特蘭新聞網頁www.portlandchinesetimes.com，臉書頁www.facebook.com/portlandchinesetimes，微信頁pdxnow 今日波特蘭，下載三元優惠券到會議中心現場購票。

2019年的《豬年新春細運嘉年華》贊助商包括：金贊助：Health & Wellness 保健整脊中心；其他贊助：達美航空公司（Delta Airline）、鴻發食品公司、波特蘭州立大學孔子學院、99大華超市、香港經濟及貿易發展局、美國銀行、西雅圖文教中心。