《讚美之泉》10月6日蒞臨波特蘭獻唱 誠邀大家留下時間出席《讚美之泉敬拜讚美節慶》 免費入場 無須門票

（本報訊）《讚美之泉敬拜讚美節慶》將於10月6日晚七時在Highland Christian Center (Glisan/76街)舉行，免費入場。歡迎各界朋友參加。

讚美之泉創作的國語敬拜讚美詩歌，在世界各地華人教會中常被選用，廣為基督徒所喜愛，他們的敬拜隊經常到世界各地巡迴獻唱。他們每場的音樂會都能激勵信徒，感動民眾，他們創作的詩歌和音樂深觸人心。因著他們的工作，無數人被上帝的愛感動和改變。

讚美之泉音樂事工成立於1993年，1995年在美國加州正式成立非營利機構。從1996年發行第一張敬拜讚美專輯以來，累計巡迴世界各地敬拜超一千場，每年超十萬人參加，至今共創作51張敬拜讚美專輯，這些讚美詩在基督教會中被廣泛流傳，他們創作的讚美詩歌和音樂深觸人心，引領人向神獻上虔誠的敬拜和委身。因著他們的工作，無數人被神的愛感動，摸著和改變。

他們知名代表作品包括：這一生最美的祝福，讚美之泉，深深愛你，有一位神，恩典之路，將天敞開，耶和華祝福滿滿等。

今年讚美之泉團隊將到美國不同的城市巡迴，波特蘭是其中一站。相信今次在本地的音樂會，能讓更多的弟兄姊妹藉著這團隊近距離的服事，領受更多！

《讚美之泉》誠邀大家留下時間，參與《讚美之泉敬拜讚美節慶》聚會，一個洗滌聽覺與心靈的音樂盛會，與他們一同敬拜。

《讚美之泉敬拜讚美節慶》免費入場，歡迎各界踴躍出席。